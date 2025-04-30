看我今天怎麼說登台首映 金馬影后鍾雪瑩手語助攻

鍾雪瑩（左）、吳祉昊昨特地飛來台宣傳《看我今天怎麼說》，盼觀眾打開對聾人視角的新印象。

（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕港星鍾雪瑩以電影《看我今天怎麼說》勇奪金馬影后，她昨和導演黃修平、演員吳祉昊來台宣傳，透露將金馬獎獎盃放在家中電視機旁，暖心說「謝謝台灣給我的祝福」，將該獎獻給在香港同樣追夢的朋友們，希望能給他們很大的鼓勵。

導演黃修平（右起）與男女主角吳祉昊、鍾雪瑩鼓勵聾人與不同的人溝通，開拓眼界。 （記者潘少棠攝）

香港金像獎入圍7獎抱蛋

鍾雪瑩（右）在電影《看我今天怎麼說》下苦心模仿聽障人士，勇奪金馬影后。（華映提供）

《看我今天怎麼說》入圍今年香港電影金像獎最佳電影、導演、男女主角等7獎，最終顆粒未收，鍾雪瑩仍樂觀表示，「和團隊一起參加典禮就是值得紀念的事」，還說能在典禮直播向大家介紹電影已很欣慰。

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雖然未能成功擒獎，導演黃修平表示，能和香港最賣座的兩大電影《九龍城寨之圍城》和《破・地獄》一起競爭已經很榮幸，至少讓大家更認識聾人；鍾雪瑩也稱，手語能讓每個地方的人更加靠近，電影也成為一個新的契機，告訴大家打開勇氣的門，結交新的朋友。

該片在香港上映第十週，超過1200萬港幣（近台幣5000萬元），成績不俗，追問拿到金馬影后之後，是否有機會漲片酬？鍾雪瑩笑回：「我沒有這樣說，不過既然提了，會想採納意見。」

黃修平表示，5年前因接觸到描寫聾人的短片帶來啟發，決定拍成長片，「核心的價值是聾人身分，提醒大家能用不同文化的角度去理解」。

吳祉昊聾人演員 表演突出

聊到挑選主角方面，鍾雪瑩曾和黃修平合作過，吳祉昊則是真正的聾人演員，表演突出有目共睹，吳祉昊靦腆說，電影中的角色更像是我的理想的性格，不過個性真誠方面確實很相似。《看我今天怎麼說》今起在台上映。

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