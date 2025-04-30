五月天攻大巨蛋 周董樂當提醒鬧鐘-打造5525巡演系列最長LED螢幕

五月天組團多年，覺得能為歌迷唱歌很幸福。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天巡演不斷，相隔9年終於又要唱回台北，天王好友「周董」周杰倫情義相挺，樂於當「提醒鬧鐘」。

阿信（右）很感謝周杰倫幫忙宣傳五月天開唱資訊。（相信音樂、杰威爾提供）

過去未來雙主題舞台 挑戰24小時內轉換

五月天6月27日起至7月12日期間將在台北大巨蛋舉辦8場「回到那一天」25週年巡迴演唱會大巨蛋首唱版，最讓粉絲好奇的是這次祭出「雙主題」演出，一天「5525」，一天「5525+1」，一天回到過去，一天前進未來，五月天將攜手必應創造，挑戰最速換場演出，24小時內祭出全新演唱會主題。

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周董公告五月天演唱會來了 另類宣傳

得知五月天將登上大巨蛋開唱，周董特別在他擁有1千多萬追蹤者的社群幫忙轉發資訊並提醒：「五月天演唱會來了，請注意！」

阿信感謝周董的幫忙宣傳也回應：「謝謝大巨蛋第一人周杰倫。」因為去年12月初周董率先登上大巨蛋開唱，當時五月天也曾受邀合唱助陣。

過去五月天曾說：「組樂團在台上演出那麼多年，能為你們而唱很幸福！」大巨蛋版演唱會，除了歌迷最熟悉的球型巨幕，舞台機關也將隨著大巨蛋無限展開及加碼，其中LED螢幕就將創下5525巡演系列最長的紀錄，成本當然也會加碼。

五月天大巨蛋演唱會門票，5月3日上午9點半先開賣親子套票區，10點開賣信用卡友專區，11點則全區全面開賣，購票可洽拓元售票系統。

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