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驚！莎拉布萊曼拋「最後巡演」震撼彈 難忘三代同堂台粉熱情相挺

莎拉布萊曼將於7月再度帶著《2025星光閃耀演唱會》來台，透露可能是跨界演唱生涯最終章。（寬宏提供）莎拉布萊曼將於7月再度帶著《2025星光閃耀演唱會》來台，透露可能是跨界演唱生涯最終章。（寬宏提供）

〔記者許世穎／台北報導〕「全球美聲天后」莎拉布萊曼暌違3年，將於7月帶著《2025星光閃耀演唱會》再度來台開唱，昨於線上接受台灣媒體訪問，她感性分享對台灣觀眾的深厚情感：「台灣的觀眾總是充滿熱情與愛，我非常期待再次見面！」形容這次演出不僅是回顧音樂旅程的總結，更可能是她跨界演唱生涯的最終章。

難忘「三代同堂台粉」熱情相挺 7月攜全新聲光舞台獻樂迷

莎拉透露，此次演唱會將結合東方意象與紅色、希望、祝福等主題，融合經典曲目與全新聲光設計，希望為觀眾帶來一場夢幻且觸動心靈的音樂饗宴，「此套表演曾於拉斯維加斯與墨西哥演出，此次特別帶來亞洲巡演，和台灣樂迷共享珍貴體驗。」

回憶起30年前首次訪台，莎拉仍是滿滿感動，尤其見到三代同堂觀眾的畫面相當難忘，「1990年代初，我從音樂劇轉型為歌手，而台灣就是支持我轉型的起點之一。」64歲的她被問到保養秘訣，笑稱關鍵在於對生活與音樂的熱情。

莎拉布萊曼全新《2025星光閃耀演唱會》將於7月19日至20日登上台北流行音樂中心舞台，購票請洽寬宏售票系統。

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