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娛樂 最新消息

「黑寡婦2.0」首映爆好評 佛蘿倫絲內心戲驅動角色

佛蘿倫絲普伊昨亮麗出席《雷霆特攻隊*》洛杉磯首映，她在片中演出大受讚賞。（美聯社）佛蘿倫絲普伊昨亮麗出席《雷霆特攻隊*》洛杉磯首映，她在片中演出大受讚賞。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《雷霆特攻隊*》近日在世界各地舉行首映，佛蘿倫絲普伊回歸飾演「黑寡婦2.0」葉蓮娜，表現獲得一致好評。電影專注複雜的人物和精彩的故事，也是漫威未來發展的關鍵，不僅被讚是「漫威最獨特電影」，片尾更送上超驚喜片段。

佛蘿倫絲普伊在片中飾演「黑寡婦2.0」葉蓮娜，上演不少動作戲。（漫威影業提供）佛蘿倫絲普伊在片中飾演「黑寡婦2.0」葉蓮娜，上演不少動作戲。（漫威影業提供）

今年29歲的佛蘿倫絲近年在大銀幕大放異彩，除了憑藉《她們》入圍奧斯卡最佳女配角，前年也在《奧本海默》有精湛演出。就連初代黑寡婦思嘉喬安森和她合作2021年《黑寡婦》也對她讚不絕口：「她的才華源自她內心深處鮮活的個性，而她的魅力則在於她的真實。」

佛蘿倫絲形容，電影不只有精采絕倫的動作場景，同時也探討角色的內心層面，「當你想到超級英雄電影時，你會想像是具有不可思議力量的角色，但我認為漫威也探索了角色的內心運作。」或許《雷霆特攻隊*》就是漫威嘗試走出不同風格的最好示範。

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