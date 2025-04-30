「金球戲后」茱莉組雜牌軍救世！ K人撞牆親上陣

茱莉路易絲卓佛（左）和潔拉汀維斯瓦納坦為漫威新片《雷霆特攻隊*》接受本報專訪。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕漫威電影宇宙最新作品《雷霆特攻隊*》集結一群遊走灰色地帶的反英雄，金球暨艾美獎戲后茱莉路易絲卓佛在片中飾演CIA局長「瓦倫緹娜」，不僅權謀心機滿點，還親上陣拍動作戲，「我在片中揍了人，也被整個人甩飛撞牆！」笑言未來如果能有更多這種挑戰，「百分之一百願意！」讓一旁的潔拉汀維斯瓦納坦聽了直喊也想報名。

茱莉路易絲卓佛（右）在《雷霆特攻隊*》飾演CIA局長，潔拉汀維斯瓦納坦飾演她的左右手。（漫威影業提供）

化身漫威《雷霆特攻隊 * 》操盤手 潔拉汀出演助理期待晉級「英雄咖」

茱莉曾詮釋無數堅韌角色，坦言喜歡扮演不依附他人的獨立女性，「瓦倫緹娜正是如此，她手腕高明、心思縝密，這樣的角色對我來說特別有吸引力。」潔拉汀飾演她的得力助手「小梅」，片中提到復仇者聯盟現身時自己還是高中，與戲外《復仇者聯盟》上映時她的年齡相仿，「現在能參與這個龐大的宇宙，簡直像圓了一個青少年時期的夢。」

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茱莉路易絲卓佛出席《雷霆特攻隊*》首映，展現不同於片中的氣場。（路透）

片中瓦倫緹娜善於操盤與挑撥，對此茱莉也表示「她就是個操縱者，左右行動布局」，而潔拉汀飾演的小梅則被粉絲猜測是「梅莉莎」的簡稱，也許角色之後會成為另一位超級英雄「歌姬」（暫譯，Songbird），對此兩人異口同聲笑說：「在漫威宇宙，一切皆有可能！」

潔拉汀維斯瓦納坦出席洛杉磯首映，心情看起來相當好。（歐新社）

事實上，早在拍攝期間，茱莉就曾透露：「漫威總是有太多秘密，連我們演員有時都不知道最終會發展成什麼。」她雖表示不能透露太多，但也強調：「我們真的很喜歡在這個世界工作，這個宇宙永遠充滿了無限可能與創意。」

拍攝現場除了動作戲帶來的腎上腺素，演員間也培養出深厚默契。潔拉汀說：「大家都很投入，也非常樂在其中。我從每一位前輩身上學到很多。」茱莉則讚她「帶來了年輕又真誠的能量」。《雷霆特攻隊*》今天在台上映。

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