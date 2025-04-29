大元新婚被催生 黃仲崑搶答沒避孕

大元（左）與林家佑在片中有激情吻戲。

（世新大學提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃仲崑、湯志偉、王傳一、大元、涂善存、鍾岳軒、顏毓麟昨出席世新大學自製影集《惡靈世界》記者會，大元婚後首露面，眾人關心她的生子進度，當被問到有無避孕，她一臉尷尬，回了「順其自然」4字，一旁的黃仲崑老神在在，不忘搶答：「我沒有在避的。」引起全場大笑。

大元2月與「鼓鼓」呂思緯登記結婚，認為婚後有更踏實的感覺，新婚2個月，笑稱最關心她生子進度的人，是高齡86歲的阿嬤，但她現階段想努力多拍戲，擔心生了小孩，沒多餘心力兼顧事業。

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大元在《惡靈世界》常以嬌媚姿態出現，還得色誘涂善存，甚至與林家佑有激情吻戲，被問拍攝前有無向鼓鼓報備，她說：「他會主動問，但我不會說拍到什麼程度。」笑稱鼓鼓吃醋會問：「為什麼妳每次戲裡都要談戀愛？」至於拍親密戲，是否會在家先與另一半演練？她表示不會，「我們私下有更多可愛的情趣。」

王傳一分享，角色與王上菲是同生共死的夥伴，他稱現在儘量不接戀愛戲，因為被就讀小一的大女兒看到會被罰錢，「吻戲罰1千元、床戲罰1萬元。」慶幸此次沒親密戲，不需擔心被前世情人開罰。

黃仲崑劇中飾演王傳一的爸爸，他好奇問王傳一：「你女兒看到我，會不會叫阿公？」被問是否當阿公了？他表示確實很想，無奈大兒子黃遠已34歲，八字都還沒一撇，所以還是順其自然。

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