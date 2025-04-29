晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大元新婚被催生 黃仲崑搶答沒避孕

大元新婚被催生 黃仲崑搶答沒避孕大元（左）與林家佑在片中有激情吻戲。
（世新大學提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃仲崑、湯志偉、王傳一、大元、涂善存、鍾岳軒、顏毓麟昨出席世新大學自製影集《惡靈世界》記者會，大元婚後首露面，眾人關心她的生子進度，當被問到有無避孕，她一臉尷尬，回了「順其自然」4字，一旁的黃仲崑老神在在，不忘搶答：「我沒有在避的。」引起全場大笑。

大元2月與「鼓鼓」呂思緯登記結婚，認為婚後有更踏實的感覺，新婚2個月，笑稱最關心她生子進度的人，是高齡86歲的阿嬤，但她現階段想努力多拍戲，擔心生了小孩，沒多餘心力兼顧事業。

大元在《惡靈世界》常以嬌媚姿態出現，還得色誘涂善存，甚至與林家佑有激情吻戲，被問拍攝前有無向鼓鼓報備，她說：「他會主動問，但我不會說拍到什麼程度。」笑稱鼓鼓吃醋會問：「為什麼妳每次戲裡都要談戀愛？」至於拍親密戲，是否會在家先與另一半演練？她表示不會，「我們私下有更多可愛的情趣。」

王傳一分享，角色與王上菲是同生共死的夥伴，他稱現在儘量不接戀愛戲，因為被就讀小一的大女兒看到會被罰錢，「吻戲罰1千元、床戲罰1萬元。」慶幸此次沒親密戲，不需擔心被前世情人開罰。

黃仲崑劇中飾演王傳一的爸爸，他好奇問王傳一：「你女兒看到我，會不會叫阿公？」被問是否當阿公了？他表示確實很想，無奈大兒子黃遠已34歲，八字都還沒一撇，所以還是順其自然。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中