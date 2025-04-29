王識賢脆笛酥頭反差萌 羅志祥談母病情少煩惱

羅志祥（左起）、王識賢、陳怡佳、懷秋演出《我的網紅女兒》，眾人暢聊拍攝花絮。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕王識賢、陳怡佳主演喜劇電影《我的網紅女兒》昨開放媒體探班，卡司還有「小豬」羅志祥、懷秋、孫鵬等人，其中王識賢以「脆笛酥」造型齊瀏海現身，獲讚可愛，他害羞說「想來點不一樣的造型，符合電影調性，希望大家喜歡。」

羅志祥時隔8年重回演員身分，演出網帥兼說唱歌手。

（記者潘少棠攝）

王識賢飾演黑道老大「天哥」，和「網紅女兒」陳怡佳互動如同真實父女，問到若女兒跟老婆吵架要幫誰？王識賢先是苦惱說「這是陷阱題」，隨後坦言會先安太座，再包紅包安撫女兒，陳怡佳一聽有紅包，立刻點頭說：「我可以。」

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孫鵬一旁附和表示「當然是要先顧老婆，不然我怎麼睡覺？」只見羅志祥突然唱起「天下的爸爸都是一樣的」帶動氣氛，立刻吸引王識賢和孫鵬跟著哼唱，逗樂全場。

時隔8年重回演員身分的羅志祥，這次演出網帥兼說唱歌手SK，他自嘲角色自以為是黑社會，實際上卻很膽小，由於日前他公開媽媽罹患阿茲海默症引發外界關注，問及母親近況，羅志祥直言，「現在她少了很多煩惱，每天都像是全新的一樣，這樣滿好的」，表示到時會帶媽媽一起來看電影。

懷秋擺脫《角頭－大橋頭》「蠍子」惡霸形象，他在《我》片演出王識賢的左右手，表示角色看似做事俐落，偶爾也很天兵，「不過比起《角頭》，這次兄弟味沒這麼重，演起來輕鬆許多。」《我的網紅女兒》預計5月殺青。

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