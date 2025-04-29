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《看不見的國家》看得見的蔡英文

《看不見的國家》看得見的蔡英文《看不見的國家》以台灣首位女性總統蔡英文為核心人物。
（燕翼電影提供）

〔記者許世穎／台北報導〕美國導演葛靜文執導紀錄電影《看不見的國家》以台灣首位女性總統蔡英文為核心人物，敘述台灣從威權體制走向民主轉型、性別平權、同婚合法化，及追求台灣人身分認同的發展過程，不僅提升全世界對台灣未來的理解與重視，並勇奪美國索諾瑪國際影展評審團大獎，就連坎城影展名導朴贊郁都力推「台灣是個無可否認存在的國家」。

紀錄電影《看不見的國家》走進總統官邸，拍攝蔡英文居家生活的溫暖一面。（燕翼電影提供）紀錄電影《看不見的國家》走進總統官邸，拍攝蔡英文居家生活的溫暖一面。（燕翼電影提供）

葛靜文擔任製片及導演10多年，擁有美國芝加哥大學東亞研究博士學位，作品曾獲選柏林及坎城等國際影展。她於2016年見證了台灣人選出首位女總統的創舉，當看見螢幕打出「我們是台灣人」，觸動她決定拍攝這部電影，直言「我深受台灣人民的啟發」。

《看不見的國家》海報以台灣最高峰玉山為主體，聚焦台灣女性政治人物，創造女性崛起與歷史觀點交匯的形象。（燕翼電影提供）《看不見的國家》海報以台灣最高峰玉山為主體，聚焦台灣女性政治人物，創造女性崛起與歷史觀點交匯的形象。（燕翼電影提供）

葛靜文拍攝期間也史無前例獲准近距離貼身採訪蔡英文，並記錄她於8年總統任期內，台灣的身分認同及民主發展，包括她如何採取堅定立場，面對中國軍事侵略和干涉內政。葛靜文甚至還走進總統官邸，拍攝蔡英文居家生活的溫暖一面。

該片於國際首映以來迴響熱烈，葛靜文更在2024台灣總統大選後，重新篩選素材，並於今年初完成最新版本。葛靜文堅信台灣的歷史和民主故事需被國際社會瞭解，認為「這對台灣人的未來非常重要」。有趣的是，該片除為台灣發聲獲得熱烈迴響，片中蔡英文講話被愛貓打斷的畫面，也為電影添上真性情的一面。《看不見的國家》將於6月13日在台上映。

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