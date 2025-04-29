SJ-D&E接下台灣新代言 東海與銀赫千萬台幣入袋

東海（左）與銀赫接下台灣新代言。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流帝王Super Junior-D&E在台享有超高人氣，銀赫前天還驚喜現身東海的個唱，讓全場粉絲瘋狂。本報掌握消息，東海、銀赫在結束週末的演出後，昨天仍留在台灣，一整天都在中影文化城拍攝廣告，原來是繼超商之後，東海、銀赫又獲得台灣廠商青睞。

本報昨午直擊銀赫（白衣者）在中影文化城進行拍攝。（讀者提供）

本報昨天中午12點直擊東海與銀赫從士林中影文化城後門下車，進入棚內拍攝。據了解，東海、銀赫獲得韓系品牌青睞，取得台灣限定的獨家代言，此次合作邀約為千萬級別，高達8位數的代言費入袋，且下半年在台灣將有與粉絲見面的相關活動，相關消息會在6月公布。

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D&E是SJ最受歡迎的小分隊之一，去年11月他們在林口體育館開唱兩天，共吸引1.2萬人共襄盛舉。相隔不到半年，東海來台舉行個唱，兩天共計6400張門票又全都完售，一票難求，此次又接台灣代言，勢必將掀起轟動。

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