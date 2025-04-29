持修巡演感染歌迷熱情 唱一半突然喊脫秀臂肌

持修順利完成演唱會，吸引許多藝人到場欣賞。（野聲音娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕持修得過金曲獎最佳新人肯定，目前已推出3張專輯，前幾天他順利在台北流行音樂中心完成「愛」巡演，還被歌迷熱情感染，一度主動問大家：「要脫嗎？」

除了天后老闆張惠妹到場欣賞，金鐘獎最佳女主角柯佳嬿，以及陳珊妮、動力火車、告五人、蔡詩芸、白安、蔡旻佑、黃玠瑋、理想混蛋、白潤音等多位藝人也到場觀看，想看看被歌迷形容為「寶藏男孩」的持修多元的音樂表現。

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持修獻唱《有一說一》、《血肉》等歌曲，脫掉長大衣後也展現健身成果，他談到：「我沒想過可以在這裡開演唱會，以前只記得北流很大，現在我真的來這唱了，好爽！不管怎麼樣，今天都會留在我的腦海裡！」隨即演唱《根本不是我對手》。

演唱會上持修也增加和歌迷互動，幸運被選中的歌迷可以現場挑一張噴火龍貼紙貼在他的吉他上。

持修感性說：「這段時間我一直在想接下來的人生，自己要成為怎麼樣的人？小時候想成為最棒、最厲害的，現在只想跟家人吃飯，大家有機會要跟最愛的人多相處，珍惜這些時光。」

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