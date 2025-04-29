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娛樂 最新消息

NMIXX舞動大巨蛋超嗨 Haewon吐槽Jiwoo運動神經

Jiwoo（左起）、Bae、Lily、Sullyoon、Kyujin、Haewon於大巨蛋賽後表演，狂吸球迷目光。（DJB提供）Jiwoo（左起）、Bae、Lily、Sullyoon、Kyujin、Haewon於大巨蛋賽後表演，狂吸球迷目光。（DJB提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團NMIXX日前才在林口結束兩場演出，不到一週又旋風訪台，前天站上台北大巨蛋替中華職棒味全龍主場賽開球，並在賽後登台表演，成為首組登上大巨蛋的韓國女團。

NMIXX昨馬不停蹄出席網卡代言記者會，聊到前晚在大巨蛋的心情，隊長Haewon直說非常榮幸，表示這次是人生第一次開球，平常真的很喜歡棒球場的氣氛，會和家人去球場。

問到誰的運動神經最好時，Sullyoon點名是Jiwoo，不料Haewon跳出來說「我覺得不是」，隨後急忙解釋「我是說不是我的意思」，引來現場大笑。

6美擔任網卡代言人，Haewon自招出國「漫遊用量最大」，表示大巨蛋演出結束後，想下載影片來看，很重視網路流量。Lily分享某次在國外訊號不佳，3天連不上網路覺得超痛苦，幸好這次代言的品牌沒這問題。

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