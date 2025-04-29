星二代路易斯普曼同理心 憂鬱變身強大反派哨兵

路易斯普曼日前出席《雷霆特攻隊*》倫敦首映，和扮裝成哨兵的粉絲相見歡。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕曾演出《捍衛戰士：獨行俠》的星二代路易斯普曼，這回在《雷霆特攻隊*》飾演神祕角色「鮑伯」，同時也是強大反派「哨兵」，角色探討了心理健康、憂鬱與創傷議題。他坦言從小也受焦慮困擾，「即使到現在，說出來還是有點彆扭。」

路易斯普曼（右）在《雷霆特攻隊*》飾演謎一般的「鮑伯」，和佛蘿倫絲普伊飾演的葉蓮娜意外有了情感共鳴。（漫威影業提供）

路易斯出身演藝世家，父親是《ID4星際終結者》男星比爾普曼，為呈現角色心境，他與導演傑克施瑞爾、製片凱文費吉多次討論，希望在商業大片裡以真摯又不說教的方式觸碰敏感議題，「真正讓人痛苦的，往往不是發生了什麼事，而是你覺得只能沉默，真正的力量來自於勇於開口和踏入未知。」

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正因親身經歷，路易斯更能以同理心走進角色內心，他回憶當年第一次看《星際異攻隊》被深深打動，認為漫威即使描繪科幻世界，仍能觸碰到心深處的情感，希望觀眾看完《雷霆特攻隊*》也有相同感受。

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