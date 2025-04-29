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娛樂 最新消息

（胡如虹和她的藝人朋友們）文棋「交友APP始祖 」 叱吒台語廣播界半世紀

文棋（右）和老婆丁鈴夫唱婦隨，一起投入廣播和電視主持。（記者胡如虹攝）文棋（右）和老婆丁鈴夫唱婦隨，一起投入廣播和電視主持。（記者胡如虹攝）

文／胡如虹

常在演唱會上看到歌手介紹來自海外的歌迷，歌手一點名，台下的歌迷熱烈的回應讓人印象深刻。上週參加白冰冰的新加坡演唱會粉絲團，看到百位粉絲買最貴的演唱會門票專程飛到新加坡支持白冰冰，親身感受了粉絲跟偶像互動的熱情，真愛無價。

這次粉絲團中也有台語廣播界的前輩文棋帶著太太丁鈴同行，文棋4年前才拿到第56屆廣擴金鐘獎特別貢獻獎，以前常聽圈內人說台語歌手要紅一定要找文棋，因為他當過4屆的中華民國廣播節目協會理事長，在台語廣播界是喊水會結凍的風雲人物。

白冰冰（右）說文棋是她的大貴人。（記者胡如虹攝）白冰冰（右）說文棋是她的大貴人。（記者胡如虹攝）

★白冰冰的大貴人 宴請30桌電台主持人

白冰冰介紹文棋時，特別透露了一段往事，說文棋是她人生的大貴人。當年她從日本回來台灣在演藝圈毫無背景，出第一張台語專輯《唱袂煞》時，因為台語歌手上電視的機會不多，一定要靠廣播打歌，她卻苦無上電台的機會。後來人家告訴她找文棋就對了，她打電話給文棋說了自己的情況，請他幫忙約電台主持人吃飯。

吃飯哪一天，白冰冰一到現場就嚇到了，她以為只是約一桌的人，沒想到文棋約了30桌的電台主持人，她身上只帶了兩萬五千元，趕緊到櫃台跟店家說，她錢帶不夠，可不可以先付兩萬五，其他的錢改天再付。沒想到店家跟她說文棋已經把錢都付了，讓白冰冰感念至今，因為從那一次之後，各電台開始播她的歌，她的《唱袂煞》就紅了。

白冰冰說文棋是她人生的大貴人時，文棋露出靦腆的笑容一直客氣的說：「無啦！無啦！」但我相信文棋做廣播超過半個世紀，像他幫助白冰冰這樣的故事應該不勝枚舉，葉啟田、陳小雲、陳盈潔、俞隆華、龍千玉、洪榮宏這些資深台語歌手的走紅，文棋都是重要的推手。

文棋主持的《愛情青紅燈》電台節目後來還出了季刊、月刊。（文棋提供）文棋主持的《愛情青紅燈》電台節目後來還出了季刊、月刊。（文棋提供）文棋（左）還當過《愛情青紅燈》廣播特刊的封面人物。（文棋提供）文棋（左）還當過《愛情青紅燈》廣播特刊的封面人物。（文棋提供）

《愛情青紅燈》爆紅多年 《台灣廣播經典名人錄》珍貴紀錄

受文棋的影響，他的老婆丁鈴、兩個兒子丁笠、丁偉也陸續加入廣播的行列，全家都是廣播人。我問他投入廣播50幾年，最有成就感的是什麼？文棋說全台灣有那麼多廣播節目要被聽友記得不容易，他18歲入行做的廣播節目《愛情青紅燈》經過了幾十年大家還記得，當年他在《愛情青紅燈》節目中設計的「空中情書俱樂部」，幫聽友唸情書播放心情歌曲，還掀起了一股徵筆友的熱潮，被譽為愛情交友APP始祖。《愛情青紅燈》後來還出了季刊、月刊，是許多「四年級生」共同的青春回憶，也是他覺得最有成就感的事。

當了一輩子的廣播人，文棋做的另一件很有成就感的事是在7、8年前出版一本《台灣廣播經典名人錄》，他花了2年的時間收集300多位台語廣播節目主持人的資料，讓許多已被遺忘的電台主持人再度被記起，也為這些廣播明星留下珍貴的紀錄。

文棋（前）和兒子丁偉（右起）、丁笠、老婆丁鈴都是廣播人。（文棋提供）文棋（前）和兒子丁偉（右起）、丁笠、老婆丁鈴都是廣播人。（文棋提供）文棋對台語歌有使命感，至今仍致力於推廣台語歌。（記者胡如虹攝）文棋對台語歌有使命感，至今仍致力於推廣台語歌。（記者胡如虹攝）

★愛情博士成為偶像 丁鈴追星追到老公

「以前電視節目不多，大家的娛樂就是聽廣播跟黑膠唱片，這些電台主持人真的都像明星一樣。」文棋年輕時也是少女、師奶殺手，溫柔的嗓音不知迷倒多少人，常有聽友去電台追星等他，他的偶像輝煌年代，氣質優雅的太太丁鈴是最好的見證人。丁鈴說她就是15歲時陪家裡的傭人去追星才認識文棋，20歲嫁給了聽友們口中的偶像文棋，然後跟著文棋一起主持節目，還出過台語專輯。

文棋是天生的廣播人，聲音迷人又誠懇，聽他談起18歲就在廣播節目《愛情青紅燈》當起愛情博士幫聽友解答愛情疑難雜症，真的是膽大又有創意。他的創意讓他總能做出別出心裁的節目，滿足聽友、聽眾的需求。

文棋（右）和太太丁鈴目前仍主持115台的《古早味ㄟ台灣歌》節目。（文棋提供）文棋（右）和太太丁鈴目前仍主持115台的《古早味ㄟ台灣歌》節目。（文棋提供）

★成立新天地民俗電視台 推廣台灣本土文化

文棋在有線電視興起之後，就在第四台買時段製作《天天24點》節目，讓愛唱歌的人可以對嘴表演台語歌，之後他更直接投資成立新天地民俗電視台，致力推廣布袋戲、歌仔戲等台灣本土文化，他也製作、主持《古早味ㄟ台灣歌》，播放黑膠唱片跟喜歡台語老歌的觀眾一起欣賞台語老歌，並分享這些老歌的故事。

談起台語老歌，文棋眼睛會閃閃發亮，就像他當年在電台主持節目幫台語歌手打歌，他對台語老歌有一份很深的情感，更有一份使命感，不想讓這些台語老歌被遺忘。

時光荏苒，不管是兒時或是年輕時聽到的這些台語老歌，正如文棋在《古早味ㄟ台灣歌》節目開場說的「老歌 老歌 懷念的老歌 倯倯啊 毋閣聽袂僐」。我在旅行中聽文棋細數廣播人生的點點滴滴，彷彿也踏入了時光隧道，耳邊響起一首首動人的台語歌。

胡如虹（右）和她的藝人朋友文棋。（記者胡如虹攝）胡如虹（右）和她的藝人朋友文棋。（記者胡如虹攝）

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