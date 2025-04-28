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娛樂 最新消息

《花路米》催生想當爸 林哲熹笑認會被教育

姚愛寗（左起）、林哲熹和温貞菱從演員跨界主持實境節目，帶大家深入全球暖化議題。（記者王文麟攝）姚愛寗（左起）、林哲熹和温貞菱從演員跨界主持實境節目，帶大家深入全球暖化議題。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕林哲熹、温貞菱和姚愛寗近日跨界參與實境節目《下課花路米》全球暖化系列，昨一同出席記者會，林哲熹表示很羨慕姚愛寗有機會跟孩子們互動，笑說若未來有自己的孩子，可能會是一位「被教育」的爸爸。

去年與經紀人登記結婚的林哲熹，坦言看到姚愛寗在節目中帶小孩參觀挪威國際學校深感羨慕，因為自己本身也很喜歡小孩。姚愛寗透露國際學校的教育方式很特別，尤其是以辯論的方式去引導孩子，有助啟發他們獨立思考的能力。

林哲熹興奮表示：「如果我有小孩，也希望用這樣自由思辨的方式教養。」至於生孩進度，他說跟老婆抱持順其自然，「有就生，現在也沒有特別避孕。」笑稱若未來小孩接受這樣的教育，反而會是自己要向小孩學習。

聊到若世界末日來臨，姚愛寗感性表示會想跟自己心愛的兔子走完最後一程；温貞菱則透露自己是「不逃跑派」，曾在地震時第一時間衝去抱貓，「如果我的貓不在了，我也活不下去。」

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