香港金像獎》 老狐狸奪亞洲華語電影

劉冠廷主演的《老狐狸》，拿下最佳亞洲華語電影。（香港明報提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕第43屆香港電影金像獎頒獎典禮昨頒獎，今年嘉賓星光雲集，明星夫妻檔梁朝偉攜愛妻劉嘉玲甜蜜現身，閃瞎眾人，男神包括郭富城、古天樂、吳彥祖全出席；女星方面衣著略顯保守，僅有女星王丹妮以胸前亮片裙上陣，成為全場嬌點。

梁朝偉（左）、劉嘉玲攜手亮相香港金像獎紅毯，閃瞎眾人。（香港明報提供）

梁朝偉去年在德國拍片，未能出席金像獎頒獎，仍以《金手指》拿下影帝，今年他以「頒獎嘉賓」身分亮相，和劉嘉玲登場時，被網友笑虧「社恐症」發作，除了走路有點不自然，還有人虧他在妻子旁邊像極了「乖寶寶」。

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劉青雲（左二）攜《爸爸》一家人、呂爵安（左起）、谷祖琳、蘇文濤亮相金像獎紅毯。（香港明報提供）

梁朝偉至少10年未出席金像獎典禮，今年難得亮相，他坦言感覺很好，很興奮；外傳他和周潤發加盟《九龍城寨》系列電影，他直言沒聽聞會拍攝，表示可能是誤傳。

昨率先頒發「最佳新演員獎」，港片《爸爸》18歲的蘇文濤順利奪獎，他在片中演出劉青雲的兒子，因犯下弒母殺妹案震驚社會；蘇文濤因長相斯文，被導演翁子光開玩笑形容是「A貨許光漢」，他從梁朝偉手中接下獎座，特別感謝導演選用一個「完全沒演過戲的素人演員」，至於該片「母親」谷祖琳則獲頒最佳女配角獎，她在台上將劇組全謝了一遍，也謝謝觀眾，稱每則留言都看了一遍。

最佳亞洲華語電影頒給台片《老狐狸》，由劉冠廷、余香凝擔任頒獎人，正好該片由劉冠廷主演，他以流利粵語打招呼驚豔眾人，感謝大會授予獎項。

此外，入圍14項大獎的《九龍城寨之圍城》至截稿前，已獲最佳攝影、剪接、美術指導、視覺效果、音響效果、服裝造型設計、動作設計等7獎，橫掃本屆技術類獎項。

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