五月天6月登大巨蛋 5月3日開搶

五月天大巨蛋演唱會門票即將開賣，另外《任性》MV也贏得發燒影片第一名。

（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌迷期待的五月天「回到那一天」大巨蛋首唱版演唱會將在6月27日登場，除了以雙主題交錯呈現，也強調舞台機關會大加碼，昨公布售票資訊，粉絲都做好準備要搶票。

五月天一再挑戰大型重要場館，除了3月29日在辦過超級盃的美國拉斯維加斯Allegiant Stadium歡慶成軍日開唱，另外5月9日也要登上香港新啟用的啟德體育園開唱，接棒Coldplay、謝霆鋒演出，原本3場完售，5月13日加場尚有門票，想體驗在全新場館看五月天演出的粉絲還有機會搶票。

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忙完香港演出，6月27日起到7月12日期間，五月天將在台北大巨蛋舉辦8場演唱會，其中「瘋狂世界搖滾區」最高票價5525元，也呼應演唱會「5525 live tour」主題。

最近五月天和戲劇偶像白敬亭合唱版《任性》MV，上線5天點擊暴衝，昨截稿前已近900萬次，登上發燒影片第一名，日前阿信曾許願MV能衝上冠軍，也算美夢成真。

五月天大巨蛋演唱會門票，5月3日上午9點半先開賣親子套票區，10點開賣信用卡卡友專區，11點則全面開賣，購票可洽拓元售票系統。

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