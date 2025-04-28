雪地衝浪 滑雪「星挑戰」

謝金晶3月才到日本滑雪，放話下個雪季還要衝。（豪記提供）

滑雪近年成了民眾熱愛的全民運動，就連藝人都瘋狂著迷，冬天必定出國追雪，享受馳騁在雪地的速度感；啦啦隊女神巫苡萱滑出興趣，飛到日本考取了滑雪指導員證照，還有台語歌手謝金晶、男團ARKis的隊長Alex都紛紛入坑，鼓勵粉絲若有機會必定要嘗試。

巫苡萱穿比基尼滑雪辣秀好身材。（巫苡萱提供）

《Pro班》

巫苡萱比基尼上雪場 雪齡1年勇闖教練證

記者林欣穎／專訪

巫苡萱熱愛挑戰新事物，曾考過重機駕照的她最近再次解鎖新身分，成功考取日本SIA國際認證滑雪指導員證照，雪齡才一年多的她與「前輩」王仁甫、季芹、許孟哲、趙孟姿等人赴日考照，全員「歐趴」一次就過。考完過沒幾天她就再次飛日本滑雪，穿上火辣比基尼拍照，她開心分享當天太陽很大完全不會冷，大方秀好身材也不吝分享滑雪眉角。

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巫苡萱成功考取日本SIA國際認證滑雪指導員證照。（巫苡萱提供）

初學落葉飄 越級打怪

巫苡萱去年與好友一同去滑雪當時才剛學會基本技巧「 落葉飄」，就跟著滑雪教練越級打怪到快山頂的地方滑雪，巫苡萱直呼當時就愛上了滑雪時遼闊的雪景與紓壓的感覺。

回到台灣後，她還去上了滑雪課增進實力。不過她說剛接觸滑雪受傷在所難免，一開始容易跌倒，常撞得全身都是瘀青，她也曾整個人膝蓋跪下著地，整隻腳腫起來。談及滑雪最困難的，巫苡萱說是心理上的抗衡，「剛開始學重心會放錯，速度一快人會不由自主往後，滑雪就要跟心理抗衡，這是最難的。」

今年初巫苡萱趁著王仁甫、許孟哲要去考證照也一同報名，「前輩們真的給予我很鼓勵，像是仁甫（雪齡）快10年，他會在旁邊給我意見，蠻安心的，一起考互相有個照應。」

保險要保足 安全最重要

巫苡萱也分享考取證照有術科和學科，報名費是3到4萬台幣，「每個人拿證照目的不一樣，我們當初只是想拿一個里程碑，保持輕鬆的心情去考，每個考官標準風格不太一樣，要聽取考官建議。」一級證照要求條件沒有很多，主要是看考生的基本滑行能力，「還有看我們有沒有辦法教別人，教練有叮嚀情緒價值要給滿，因為滑雪一開始真的很困難，光穿板子就不容易了，要給予初學者信心。」

巫苡萱提到自己每次出國滑雪都有保保險，「安全很重要，有時候會保兩家，最高應該有兩千萬。」她也建議滑雪前一定要先進行暖身，由於容易肌肉痠痛，她隨身都會帶一盒止痛藥、筋膜槍用來放鬆肌肉，巫苡萱更分享自己的滑雪必備品，像是小糖果、軟水袋等，「有時碰上天氣不好太冷的時候，身上備著小糖果讓身體保持熱量，軟水袋的話是因為我們滑雪身上不太能放保特瓶，包包如果太重會影響滑雪重心，可以到運動用品店買（軟水袋）、即時補水很重要。」

巫苡萱雪地裝備粗估10萬，今年剛入手滑雪板。（巫苡萱提供）

雪地裝備10萬起跳 巫苡萱滑雪不只玩票

記者林欣穎／專訪

如今拿到一級滑雪證照，巫苡萱表示未來不排除繼續往上考，但目前還是先以享受運動為主，今年她光去日本滑雪就飛了4趟，自曝最喜歡的是新潟的苗場滑雪場，也說希望之後可以挑戰到加拿大的班夫滑雪，近期她也砸下4萬多塊買了屬於自己的滑雪板，身上裝備行頭加一加粗估超過10萬元。

巫苡萱表示，全身雪地裝備加上滑雪板，如果有的是買二手裝備，至少是5萬至10萬區間，「板子加固定器就要4萬，滑雪板比較貴一點。」巫苡萱目前去過輕井澤、苗場、北海道等地滑過雪，她首推苗場給想滑雪的旅客，「有的住宿跟雪場有距離，但它很方便的是附近雪場很多，滑累了就休息就可以去旅館休息。」如今雪季剛過，如果夏天也想滑雪的話也可以到室內的人造滑雪場體驗。

巫苡萱今年在球場上也換了新身分，新球季以MC身分和球迷見面，而她的上一任MC沐妍過去曾因失言風波屢遭炎上，巫苡萱坦言自己也會擔心說錯話，會把之前的事件當作借鏡，「其實蠻緊張的，希望能有自己主持的風格，也有跟沐妍請教學習主持，她現在也是台鋼MC相信她很快就可以上手。」

謝金晶熱愛滑雪，對於白雪皚皚的美景更是念念不忘。（豪記提供）

《中級班》

謝金晶滑雪魂啟程 翻滾摔也不怕

記者陽昕翰／專訪

謝金晶5年前到北海道滑雪就深深著迷，可惜中間碰到了疫情，整整4年沒辦法出國，這兩年她報復性出遊，只要去日本、韓國必定安排滑雪行程，她說：「憑著對滑雪的滿滿熱愛，下個雪季還是會繼續衝。」

謝金晶第一次滑雪是2019年去北海道滑單板，「滑了3天學了落葉飄，結果回國沒多久就遇到疫情了，又整整4年沒滑，全部忘光光。」

她嘗試過雙板，卻是非常可怕的回憶，「我把一整排的韓國小朋友當保齡球一樣全部撞倒，好在小朋友都沒有受傷，還比我勇敢，站起來拍拍屁股說『沒關係』。」現在則多以滑單板為主。

這兩年謝金晶去了東京的湯澤及白馬，還有北海道的二世谷、留壽都、Kiroro等地的雪場，她說：「台灣人很愛湯澤，因為交通上很方便，而且那邊的雪具店都有台灣人經營，就不怕語言不通，也很多台灣人在那邊教滑雪。」

謝金晶不忘推薦，若是一家大小可以去留壽都，「因為有3座山可以滑個過癮，渡假村裡有餐廳、溫泉、遊樂園。」可說應有盡有。

儘管仍在學習滑雪，謝金晶卻招認很耐摔，「滑雪摔倒是家常便飯，前摔後摔、各種翻滾摔，但最害怕的還是面山往後摔，撞到後腦勺真的超痛的。」

而謝金晶身邊常有朋友滑雪受傷，包括肋骨骨裂、鎖骨骨裂、尾椎錯位、膝蓋韌帶拉傷等，因此她滑雪絕對是以安全為優先，速度不敢太快。

至於平常滑雪後如何紓壓？謝金晶推薦絕對要泡溫泉，「上次在北海道，民宿附近有溫泉澡堂就會去，可以讓全身肌肉放鬆，隔天才能再繼續滑，不然肌肉太疲勞滑雪狀態也會很差。」她還會帶小型插電式的按摩枕出國，「泡澡完哪裡痠就按哪裡，每次我帶去，我的雪友們都排隊搶著使用。」

ARKis的Alex去年到韓國滑雪獻出初體驗。（踢帕娛樂提供）

《初級班》

ARKis隊長Alex被網路燒到 報名滑雪一日遊初學秒入坑

記者陽昕翰／專訪

ARKis的隊長Alex是滑雪的初學者，受訪笑說：「當初在網路上看到很多滑雪影片，就覺得人生中一定要體驗一次滑雪。」他去年到韓國旅遊時，報名了滑雪一日遊，立刻就對滑雪入坑，直呼超級好玩。

Alex滑雪是先選擇雙板，認為對初學者比較容易上手，「滑起來真的比較安全，如果熟悉之後，希望下次還有機會，可以挑戰玩玩看單板。」

運動細胞頗佳的Alex，首次滑雪就輕鬆上手，儘管跌倒了也不喊痛，他說：「當初在滑的時候就很怕跌倒，幸好雪本來就比較軟，就算跌倒了也不太會痛。」

反倒是天氣冷到讓他印象深刻，Alex談到：「手真的會很不舒服，建議滑雪的手套一定要戴防水的，這樣滑起來會比較保暖。」他提到去年是到韓國的江原道滑雪，之後還想去日本，體驗不同的雪場。

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