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娛樂 最新消息

蘇志燮夢幻合體玉澤演 5／25會台粉

蘇志燮將與同門師弟玉澤演一起來台舉行粉絲見面會，雙帥合體備受矚目。（SHOWOFFICE提供）蘇志燮將與同門師弟玉澤演一起來台舉行粉絲見面會，雙帥合體備受矚目。（SHOWOFFICE提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國男神蘇志燮、玉澤演破天荒攜手來台舉行粉絲見面會，活動將於5月25日於台北國際會議中心登場，這不僅是兩人首次共同舉辦見面會，也是玉澤演驚喜現身蘇志燮日本場活動擔任嘉賓後，再次於海外舞台合體。

玉澤演5月25日將與師兄一起來台會粉絲。（SHOWOFFICE提供）玉澤演5月25日將與師兄一起來台會粉絲。（SHOWOFFICE提供）

玉澤演於2018年退伍後，就加入由蘇志燮成立的演員經紀公司51K，兩人是關係親密的師兄弟，也常常送咖啡車到劇組互相應援。而蘇志燮前陣子於東京舉行的《SONICe Trip》個人粉絲見面會，也邀請了旗下藝人玉澤演與車學沇擔任嘉賓，組成限定團體「So Ok Cha」，3人不僅一同合唱，還跟粉絲進行趣味遊戲，氣氛熱烈。

先前玉澤演在IG上公開「劇透」，發問：「到台灣表演的話，要唱什麼翻唱歌曲？」引發粉絲熱烈討論，猜測男神將再度訪台，沒想到竟是他與蘇志燮的夢幻合體，究竟會激盪出什麼火花？令人期待。

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