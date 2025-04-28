導演跟拍8年 《跳進部落的孩子》回台東 胡德夫溫馨聲援

《跳進部落的孩子》主角布拉瑞揚（後排左二）與布拉瑞揚舞團現任及歷任團員出席台東首映會。（希望影視提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕紀錄片《跳進部落的孩子》圍繞布拉瑞揚舞團的故事，前天重回舞團起源地台東首映，除了舞團現任和歷任團員出席，台灣民歌之父胡德夫也特別親臨現場，為電影打氣而即興哼唱歌曲，氣氛溫馨感人。

胡德夫（左）參加《跳進部落的孩子》首映，並即興獻唱給予支持，右為布拉瑞揚。（希望影視提供）

由於該片籌備長達8年，被問是否曾受不了鏡頭跟拍時，布拉瑞揚笑說：「他（導演王政一）真的是陰魂不散！一開始要拍我都說走啊去喝咖啡。」開玩笑說：「後來拿到補助後，突然拍得特別認真！」

請繼續往下閱讀...

製作人曹盛彥加碼補充：「這次是我們唯一一次沒帶器材來到台東，很像來參加喜宴，謝謝大家來參加我們的結婚典禮！」幽默發言逗樂現場。

舞團成員們看完電影紛紛分享感受，「嘟嘟」孔柏元說：「我都在看我有沒有哪個時候比較瘦，結果好像都一樣。」另一位團員高旻辰則說：「一開始加入時我是比較害羞的人，謝謝有記錄到我越來越開朗的樣子！」

布拉瑞揚表示，製作人及導演在拍攝的前6、7年都是自掏腰包，這種精神聽起來很浪漫，請大家幫忙讓更多人看見電影，笑說：「至少不要讓他們賠太多。」《跳進部落的孩子》於30日在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法