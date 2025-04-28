東海揪最好的朋友助陣 韋禮安讓「東海哥的老婆」哭了

東海（左）與作為嘉賓的韋禮安擁抱，場面十分溫馨。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕SUPER JUNIOR成員東海出道20週年，首次在台舉行個人演出，前天起一連兩天在桃園會展中心登場，2場共計6400張門票全數完售，昨天找來韋禮安一同獻唱中文歌《最好的朋友》，隊友銀赫也驚喜登場，讓現場嗨到最高點。

東海一開場就故弄玄虛問台粉：「你們今天有準備驚喜活動嗎？」粉絲故意裝作沒有，沒想到東海竟說︰「沒事沒事，你們沒有沒關係，因為我有準備。」他還用中文撩粉︰「給我一個房間，我沒有家在台灣。」讓全場粉絲發出尖叫聲。

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東海唱了15首歌，讓全場歌迷嗨到不行。（網銀國際影視提供）

驚喜陸續揭曉，韋禮安現身與東海合唱中文歌《最好的朋友》，兩人在舞台上相擁，氛圍溫馨，台下還有粉絲哭了。韋禮安以「東海哥的老婆」向粉絲打招呼，透露歌曲發想靈感是SJ的粉絲名，因為「E.L.F.」是永遠的朋友的意思，所以決定以友情為主題；當時特別飛到韓國錄音，他大讚東海非常敬業，對中文發音很要求，最後花了比預期多兩倍的時間才完成。

東海很感謝韋禮安送了一首好歌，稱呼韋禮安是「最好的朋友」，盼未來再次合作。本以為要結束，沒想到韋禮安當場向東海討教「轉麥克風」的方法，韋禮安照做之後，笑說：「東海哥轉得很帥，我怎麼轉得像費玉清。」讓台粉噗哧一笑。最後他獻唱代表作《女孩》給現場東海的「女孩」們，讓歌迷聽得如癡如醉。

東海（右）為了跟銀赫穿情侶裝，還特別到後台換衣服。（讀者提供）

昨天東海帶來多首SJ-M的歌曲，包括《Me》、《太完美》，全中文演唱誠意滿滿。此外隊友銀赫也驚喜現身，一同獻唱之外，兩人也立下前往大巨蛋開唱的目標，銀赫表示明年是小分隊15週年，今年則是SJ的20週年，希望能夠到大巨蛋演出。

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