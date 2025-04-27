丁噹秀「助眠包」備戰小巨蛋 Karencici開睡衣趴索吻男友

丁噹分享自己的助眠包，期待小巨蛋門票能秒殺。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕丁噹暌違10年攻蛋，門票今天中午正式開賣，她坦言心情很緊張，期待可以完售，「12點我會先安排自己的行程去運動，等待好消息」；Karencici相隔2年舉辦演唱會，前晚與音樂人男友KVN.同台放閃，還在台上幫媽媽徵友。

丁噹11月15日將舉辦「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，期待這次在小巨蛋的演唱會，能讓歌迷有如夢似幻的夢境感受。

請繼續往下閱讀...

她擔心歌迷看完演唱會睡不著，加碼分享自己的助眠包，透露睡前會吃營養品果凍解饞，還有用薰香、刮刀以及用艾灸放鬆，最後還要熱敷眼睛，非常有儀式感。

Karencici（左）開唱，甜蜜向男友KVN.索吻。（華納音樂提供）

Karencici推出新專輯《Made For You》，前晚在Zepp New Taipei開唱，主題為「睡衣派對」，現場觀眾皆以睡衣造型參與。

Karencici與男友KVN.同台演出，當場在台上索吻，唱到《Boys Are Stupid》則想到媽媽的感情世界，忍不住爆料：「我幾乎每場演唱會都會幫我媽媽找一次男友，因為她的眼光實在是太差了！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法