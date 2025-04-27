林育羣桃紅亮片舞衣扭力全開

林育羣出道15年終於舉辦大型個唱，內心充滿感動。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小胖」林育羣出道15年首度舉辦大型個唱，昨晚在TICC舉辦演唱會，突破自我帶來9分鐘的唱跳舞曲，挑戰女神卡卡、蔡依林、蕭亞軒等天后的嗨歌；前陣子在健美比賽奪冠的林芯儀擔任嘉賓，受訪時更被力拱扛起好友小胖。

林育羣換上了閃亮亮的舞蹈服，還加碼挑戰饒舌。（記者王文麟攝）

台下喊「好棒」聽成「好胖」險走心 健美女神林芯儀被拱扛小胖

小胖難得展現舞技，其實他曾當過王心凌舞者，拍攝《心電心》MV出道，他笑說是入行的第一個工作，沒想到成了歌手之後就「封舞」了，希望這次能給粉絲驚喜。

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開場小胖選唱《I Will Always Love You》、《Without you》等西洋情歌，唱完後感動表示：「謝謝你們讓我圓夢」，台下有粉絲大喊「小胖你好棒」，他戴著耳機卻聽成「小胖你好胖」，差點在台上走心。

小胖加碼準備天后舞曲的唱跳橋段，換上了閃亮亮的舞蹈服，還加碼挑戰饒舌，直呼差點斷氣。

林育羣（左）與嘉賓林芯儀對唱西洋情歌。（記者王文麟攝）

林芯儀登台先與小胖合唱情歌，也帶來《雨蝶》、《後來》等經典歌曲，她暑假還要參加健美比賽，與德國男友維持遠距離戀愛，打算忙完演唱會跟男友約在國外小旅行相聚。

台語歌手陳怡婷也是嘉賓，她情斷圈外男友，恢復單身4個月，期待能有新戀情，沒想到小胖受訪忍不住笑喊：「我恢復單身9年了，都沒有人關心我。」

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