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娛樂 最新消息

aespa連飆6金曲 男粉軍團暴動了

aespa的Winter（左起）、Karina、Giselle、Ningning大跳《Ｗhiplash》。（希林國際提供）aespa的Winter（左起）、Karina、Giselle、Ningning大跳《Ｗhiplash》。（希林國際提供）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓國K-FLOW演唱會前天起一連兩天在林口體育館登場，吸引兩萬名粉絲朝聖，昨天由Super Junior的隊長利特擔任主持人，aespa、tripleS及ITZY輪番上陣，讓利特直呼：「好像來到軍隊或是棒球場！」被不少男粉歡呼聲嚇到。

ITZY壓軸登場上演性感撥髮秀

aespa昨以《Whiplash》開場，現場掀起快震破屋頂的尖叫聲，Karina稱現場熱烈程度是前一天的兩倍，Winter說，台粉的特色就是很喜歡她們吃很多，吃多了會讓粉絲很幸福，讓常來台灣的利特很有共鳴。她們不愧是現今最紅的女團之一，一連獻唱6首歌曲，每首都膾炙人口，連別團粉絲都跟著一起應援。Winter大讚台粉很會合唱，並詢問歌迷：「我們可以常常來嗎！」粉絲以歡呼聲回應，Winter叮嚀：「那你們都要來喔！」

tripleS台灣囝仔許念慈光榮返鄉

新人女團tripleS昨派出台灣囝仔許念慈在內的8位成員來台，成員琉然毒舌笑說：「為什麼是我們來呢？因為其他人比我們不好看一點。」許念慈則表示能站在這麼大的舞台上，很像作夢，強調會盡最大的努力，並大喊「加油」！她們表演代表作《Girls Never Die》在內的7首歌曲，並透露將帶著新專輯回歸，請大家繼續支持她們24名成員，許念慈在下台前更搞笑說「京都念慈庵」，讓粉絲笑翻了。

ITZY壓軸登場上演性感撥髮秀

ITZY昨壓軸登場，獻唱《Not Shy》、《WANNABE》等6首歌曲，還大陣仗帶來8名伴舞助陣，表演相當盛大。5名成員當場上演性感撥髮秀，尖叫聲四起，利特還叮嚀：「既然要上傳，記得要拍美一點喔！」

值得一提的是，成員Lia先前因為焦慮症停工，上次並未隨團在小巨蛋開唱，如今5人終於合體，Lia在最後喊話：「我們台北粉絲，為我製造了幸福美好的回憶，直到下次見面一定要幸福喔！」

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