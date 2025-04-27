《罪人》票房「億」級棒 導演庫格勒享特別待遇 片商驕傲力挺

導演萊恩庫格勒（右）形容《罪人》是非常個人的作品，對於外界關注合約內容大感不解。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎提名導演萊恩庫格勒執導的動作驚悚片《罪人》正在全球上映，北美本週末將蟬聯票房冠軍，累積票房有望突破1.075億美金（約台幣35億元）。隨著票房告捷，電影背後的合約內容也引發熱議。

外媒披露，華納兄弟出資9000萬美金製作本片，庫格勒不僅不需等回本就可以從票房分紅，25年後更將取得電影完整所有權，讓不少競爭的電影公司感到震驚。

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庫格勒接受《Democracy Now!》訪問時提到合約問題，直說他並不是第一個獲得這種待遇的導演，「其實這類合約好萊塢早就有，只是外界這次特別關注。」他強調《罪人》是非常個人的作品，自己雖然還不到40歲，但過去已為好萊塢帶來超過20億美金（約台幣651億）的全球票房，「這一次，我有能力談判，所以為自己爭取了重要條件。」

華納兄弟聯合主席麥克德盧卡也力挺庫格勒，特別是這部電影的主題本來就包括黑人的所有權，「這對他來說意義重大且非常私人，老實說，我們很驕傲能給他這樣的待遇。」

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