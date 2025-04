方毅家回台站C位 安排n.SSign隊友暴吃行程

n.SSign的成員HUIWON(左起)、KAZUTA、HANJUN、方毅家(LAURENCE)、SUNGYUN、ROBIN及DOHA一同受訪,活力滿滿。

〔記者廖俐惠/台北報導〕韓團n.SSign今下午4點半在西門町舉行見面會,台灣囝仔方毅家(LAURENCE)首次回家鄉表演,昨受訪笑說12人親友團將出動,因為沒有在家人面前表演過,十分緊張,擔心家人拉紅布條,媽媽還說要化妝登場,讓他傲嬌的說:「太大費周章了!」

n.SSign在前年出道,7人昨受訪,方毅家難得坐在C位,用中文與記者侃侃而談,隊長KAZUTA表示,由於團體有不少日本活動,通常都是身為日本人的他代表發言,這次看到方毅家在台媒前落落大方的表現,給予他120分。

難得回家,方毅家推薦成員可以吃鮪魚蛋餅加起司當早餐,九份、淡水老街及夜市都是好去處,消夜可以吃鹹酥雞,半夜則選擇永和豆漿。成員已經吃了牛肉麵、牛肉炒飯,希望能品嘗古早味蛋糕。

方毅家近期在網上提到徐薇的名言「I can teach you better」引發話題,他表示很想見到徐薇本人,被問到想跟澳洲成員ROBIN學英文還是徐薇?方毅家選擇徐薇,稱聽不懂ROBIN的英式發音,ROBIN則回應:「I can teach you better!」讓全場哄堂大笑。

