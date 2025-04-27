方毅家回台站C位 安排n.SSign隊友暴吃行程

n.SSign的成員HUIWON（左起）、KAZUTA、HANJUN、方毅家（LAURENCE）、SUNGYUN、ROBIN及DOHA一同受訪，活力滿滿。

（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團n.SSign今下午4點半在西門町舉行見面會，台灣囝仔方毅家（LAURENCE）首次回家鄉表演，昨受訪笑說12人親友團將出動，因為沒有在家人面前表演過，十分緊張，擔心家人拉紅布條，媽媽還說要化妝登場，讓他傲嬌的說：「太大費周章了！」

方毅家回家鄉受訪坐C位，化身導遊推薦行程給成員們。（記者王文麟攝）

n.SSign在前年出道，7人昨受訪，方毅家難得坐在C位，用中文與記者侃侃而談，隊長KAZUTA表示，由於團體有不少日本活動，通常都是身為日本人的他代表發言，這次看到方毅家在台媒前落落大方的表現，給予他120分。

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難得回家，方毅家推薦成員可以吃鮪魚蛋餅加起司當早餐，九份、淡水老街及夜市都是好去處，消夜可以吃鹹酥雞，半夜則選擇永和豆漿。成員已經吃了牛肉麵、牛肉炒飯，希望能品嘗古早味蛋糕。

方毅家近期在網上提到徐薇的名言「I can teach you better」引發話題，他表示很想見到徐薇本人，被問到想跟澳洲成員ROBIN學英文還是徐薇？方毅家選擇徐薇，稱聽不懂ROBIN的英式發音，ROBIN則回應：「I can teach you better！」讓全場哄堂大笑。

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