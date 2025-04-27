（人物專訪）強法洛拍《曼達洛人》像進遊樂場 費羅尼大讚台灣是《星戰》重要推手

電影《曼達洛人與古古》將於明年推出，導演強法洛（右）和男主角佩德羅帕斯卡日前在東京星戰慶典都難掩興奮。（盧卡斯影業提供）

記者許世穎／東京專訪

導演強法洛再度攜手盧卡斯影業創意長戴夫費羅尼，推出星戰宇宙睽違7年的電影《曼達洛人與古古》。他日前在東京出席星戰慶典時受訪，談及創作心境，直言「平衡『創新』與『傳承』是最大關鍵」。費羅尼則透露，製作《星際大戰：複製人之戰》期間曾長住台灣，對台灣動畫實力高度讚賞，直言是《星際大戰》背後不可忽視的重要推手。

盧卡斯影業創意長戴夫費羅尼曾在製作動畫影集《星際大戰：複製人之戰》時在台灣待過一段時間，大讚台灣動畫公司技術。（盧卡斯影業提供）

★拍《曼達洛人與古古》 興奮如回到童年

強法洛2008年執導《鋼鐵人》，成功為漫威電影宇宙揭開序幕。他隨後與費羅尼合作打造《曼達洛人》、《亞蘇卡》等人氣影集，持續為星戰宇宙注入新血，堪稱好萊塢最具開創性與整合力的電影人之一。

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提到成為「開路先鋒」，強法洛表示：「能探索新領域很有趣，但無論是漫威還是《曼達洛人》，我都借鑑了既有內容，再加入創新元素。」他以《鋼鐵人》為例，儘管角色來自漫畫，影像語言仍有許多開拓空間；而《曼達洛人》雖然設定在熟悉的星戰宇宙，角色與敘事卻全然嶄新，讓他得以重新詮釋。

身為星戰迷的強法洛形容與費羅尼一同拍攝時宛如回到童年，兩人很常像小男孩般興奮，「當你走進片場，就像走進等比例放大的遊樂場！這是一個非常自由、開放的創作過程。」

導演強法洛（左）和盧卡斯影業創意長戴夫費羅尼攜手推出不少大獲好評的作品。（盧卡斯影業提供）

★星戰慶典曝光首支片段 呈現熱愛與誠意

費羅尼則分享，自己在製作《複製人之戰》期間曾長時間待在台灣，與負責動畫製作的西基電腦動畫建立深厚情誼，「沒有他們，就不會有《複製人之戰》，他們對我而言有特別的地位，也是《星際大戰》背後不可忽視的重要推手。」

《曼達洛人與古古》日前在星戰慶典搶先曝光首支片段，現場驚嘆聲連連，強法洛深受感動：「畢竟電影還有一年才上映，所以我們提前完成部分視覺效果。」他說每個細節都是眾人心血，每一位參與者都是真心熱愛《星際大戰》，「我相信觀眾也會感受到這份愛與誠意。」《曼達洛人與古古》預計2026年5月22日全球上映。

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