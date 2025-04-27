黃明志出招打造《悔過書》 拍MV上銬道歉

黃明志百無禁忌，上銬拍新歌MV。（亞洲通文創提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕大馬鬼才黃明志之前高唱《玻璃心》，曾讓小粉紅心碎滿地，為了新專輯他又出招，力邀華語樂壇重量級作詞人林夕跨刀合作，打造懺悔系情歌《悔過書》，不忘強調：「這就只是唱給情人懺悔的悔過書，沒有其他的意思，真的。」

黃明志去年招認因為創作影響到他在中國的工作機會，前幾天突然在社群曬出從吉隆坡前往北京的機票，還秀出一份「悔過書」，掀起討論話題。

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如今答案揭曉，黃明志為了新專輯《小明與小志》，三顧茅廬邀來偶像林夕合作新歌，讚嘆前輩歷年經典的歌詞創作，全是歌迷跨世代的記憶；林夕則表示，最喜歡黃明志的歌曲是《龍的傳人》還有《玻璃心》。

黃明志配合MV劇情，舉辦道歉記者會。（亞洲通文創提供）

黃明志在新歌MV中舉辦「道歉記者會」，只見他滿臉鬍渣露面，還用一口流利北京腔開場，沒說幾句就情緒潰堤、泣不成聲，諷刺意味十足。

至於是否有參考其他藝人舉辦過的記者會，黃明志老實說：「只要Google道歉記者會，第一個出現的就是陳冠希大哥。」他更大膽建議：「這首歌很適合黃秋生、趙薇翻唱，超能代表他們的心境。」

黃明志在新歌MV演出被上銬的劇情時，也分享了之前被關的經驗，「警察會叫你脫內褲、用掃把掃走丟掉，所以進去前一定要穿最爛那條。」這番荒謬又真實的言論，讓工作人員聽了笑翻，黃明志還補充：「普通犯人手銬銬前面，重刑犯才銬後面。但公眾人物一定銬後面，因為他們要拍給媒體看，更羞辱、更有畫面。」

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