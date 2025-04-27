（新片搶鮮看）最強《會計師》笑得神隊友 最殺兄弟檔直搗賊窟

班艾佛列克（右）和強柏恩瑟在《會計師2》聯手出擊，展開激烈槍戰。 （華納兄弟提供）

記者許世穎／專題報導

「小班」班艾佛列克2016年主演《會計師》，在全球大賣1.52億美金（約台幣49.43億元），全台也有破億佳績。暌違9年終於推出續作《會計師2》，小班再度化身宛如殺神的「最強會計師」克里斯汀，並與在上集相認、強柏恩瑟飾演的弟弟布萊斯頓攜手合作，揭開一場暗藏殺機的復仇行動。

班艾佛列克回歸《會計師2》再扮天才會計師，笑稱不擅長與他人互動的個性跟他本人很像。（華納兄弟提供）

★不只是動作片 電影核心兄弟情

電影由導演蓋文歐康諾再度與小班聯手打造，延續前作的緊湊節奏與獨特風格，並進一步深化角色情感與兄弟情誼，更添加了許多笑點。除了片中兄弟檔再度攜手外，辛西亞艾代羅賓森也再度飾演財政部探員，以及實力派金獎男星JK西蒙斯也再度回歸，還有小班好友麥特戴蒙參與監製，幕前幕後陣容相當堅強。

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導演歐康諾強調不是只想拍一部動作片，「我想拍一部講述人性與關係的電影，並藉由激烈的場面訴說深層的兄弟情。」小班在片中重操舊業，不僅發揮超越AI的金頭腦破解謎題，更黑白兩道通吃，還有強柏恩瑟飾演的殺手弟弟助陣，組成影壇最殺兄弟檔直搗賊窟。

而小班和強因再度合作建立友情，直說現實中的好交情幫助他們更自然的詮釋片中的手足情。小班表示：「我的角色不太擅長人際關係，尤其是表達自己對他人的感受，但他非常愛他的弟弟，我很高興這部片的核心是關於兄弟重修舊好。」

《會計師2》聚焦班艾佛列克（左）和強柏恩瑟的兄弟情，調性比上一集幽默不少。（華納兄弟提供）

★班哥強弟互補 最完美銀幕CP

由於角色天生個性不擅長與他人互動，讓小班自嘲：「這角色跟我太像了，我也很不知道該如何跟別人調情！」飾演弟弟的強柏恩瑟則完全相反，個性超級外向，以衝突的組合造就兩人笑料百出的互動；但當兄弟倆一同出任務，天差地別的個性卻又完美的互補互助，成為默契無間的殺神搭檔。

電影先前於美國西南偏南電影節進行全球首映，導演歐康諾率領小班和強出席，兩人互動如片中般不停鬥嘴、充滿幹話，逗得導演和觀眾笑不停，首映後電影獲得好評，最驚喜的是兩人意外被挖掘出滿滿的喜劇才華，還獲讚是「最完美的銀幕組合」。

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