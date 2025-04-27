《猜猜我是誰解謎》林哲熹國中讀女校嘆像當兵 高中擁抱自由叛逆愛辯論

林哲熹（左）國中模樣帥氣，很招學姐喜歡，畢業時和舍監合照。（林哲熹提供）

記者蕭方綺／專訪

林哲熹國中、高中都讀美術班，但學校風氣大為不同。他唸雲林的東南國中，住在管理嚴格的學校宿舍，早上5點半就要起床集合跑操場，宿舍的鋼杯、牙刷擺放角度也有規定，宛如提早體驗當兵生活。後來到了台中一中，當時愛辯論，甚至還找出校訓反駁教官的管教，直呼：「太自由！」

林哲熹讀台中一中時，感受到自由的真諦。（林哲熹提供）

林哲熹國中生活在女校，是少數稀有的男學生，備受學姐寵愛，那時有學姐甚至為了他爭風吃醋，公開嗆聲其他人「不可以靠近林哲熹」，引發校園霸凌事件；高中卻畫風一變，到了個男校。

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他回憶一中學風自由，高一時他很叛逆，總認為上課都在教考試內容，不一定能學到想要的知識，有次課堂上睡覺被老師點名叫起來，他對老師說：「我可以為自己考大學的成績負責。」老師索性放手讓他選擇要不要上課，如今回想，他很慶幸當時老師給予的自由。

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