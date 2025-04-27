《猜猜我是誰解謎》林哲熹美術生轉系 揮灑戲劇人生

林哲熹從模特兒到演員，角色變化多元。（記者陳奕全攝）

記者蕭方綺／專訪

林哲熹近日在戲劇《歡迎光臨二代咖啡》有亮眼演出，他和哥哥林頤原相繼踏入演藝圈，各自在影視圈和音樂圈闖出一片天。

兄弟倆的藝術氣息源於爸媽從小的教育，爸爸在農會工作，媽媽也是上班族，但對藝術很嚮往，從兄弟倆小時候就帶他們看舞台劇，甚至會請假帶他們追流星雨、到山中戲水，相當浪漫。

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林哲熹小時候有肉嘟嘟臉頰。（林哲熹提供）林哲熹小時候就喜歡嘗試各種新鮮事物。（林哲熹提供）

★自嘲個性古怪 父母支持做喜歡的事

林哲熹自招一直是怪小孩，不同於哥哥愛音樂，從小就有表演慾、個性外放，是班上閃閃發光的中心人物；他自小就把哥哥當偶像在崇拜，但自嘲個性古怪，當不來哥哥翻版，多半時間寧可在家把金庸全套武俠小說、《藍海策略》這類對於小學生而言艱澀的書讀完，「對我來說就是有趣的吸收，我很好奇所有沒看過的東西。」

林哲熹（右）從爸爸身上學到了對於藝術的追求。（翻攝自IG）林哲熹（右起）、老婆Cindy和爸媽及哥哥林頤原、嫂嫂葉芸希一起拍全家福。（林哲熹提供）

林哲熹提到哥哥從小玩音樂，他則因為喜歡色彩跟創造，愛搞美術創作，爸媽的教育方針開明，雖然內心希望兒子們像其他人一樣走傳統功成名就的路線，即使不理解兒子們對於未來的打算，依舊努力了解，認為他們做喜歡的事就好，曾對他說：「我雖然希望你們好好讀書，但也不能保證讀書未來出路一定會好，你們既然對美術、音樂這麼有興趣，就做做看吧！」

林哲熹高中時有著爆炸鬈髮，還有台LOMO相機很文青。（林哲熹提供）

★大二轉換跑道 降轉讀戲劇系

林哲熹的內心因此被養育得充滿好奇心，不斷探索這世界萬物的核心。他從國中、高中到大一都是唸美術班，但不像正統美術生僅在畫油畫、素描等，他會到創意市集賣自己手工彩繪的T恤，也學攝影、塗鴉，還探索類似teamLab的新媒體藝術創作。

林哲熹2014年當模特兒時，有一頭飄逸長髮。（林哲熹提供）

沒想到他的人生在大二時意外有了翻轉，他大學碰上戲劇系的朋友，也修了一些戲劇系的課程，眼神發光說：「戲劇圍繞著人在走，就是在認識自己，我覺得好有趣！」立刻降轉戲劇系，後來成了演員，是他之前從沒想過的職業。

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