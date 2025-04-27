晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《猜猜我是誰解謎》林哲熹美術生轉系 揮灑戲劇人生

林哲熹從模特兒到演員，角色變化多元。（記者陳奕全攝）林哲熹從模特兒到演員，角色變化多元。（記者陳奕全攝）

記者蕭方綺／專訪

林哲熹近日在戲劇《歡迎光臨二代咖啡》有亮眼演出，他和哥哥林頤原相繼踏入演藝圈，各自在影視圈和音樂圈闖出一片天。

兄弟倆的藝術氣息源於爸媽從小的教育，爸爸在農會工作，媽媽也是上班族，但對藝術很嚮往，從兄弟倆小時候就帶他們看舞台劇，甚至會請假帶他們追流星雨、到山中戲水，相當浪漫。

林哲熹小時候有肉嘟嘟臉頰。（林哲熹提供）林哲熹小時候有肉嘟嘟臉頰。（林哲熹提供）林哲熹小時候就喜歡嘗試各種新鮮事物。（林哲熹提供）林哲熹小時候就喜歡嘗試各種新鮮事物。（林哲熹提供）

★自嘲個性古怪 父母支持做喜歡的事

林哲熹自招一直是怪小孩，不同於哥哥愛音樂，從小就有表演慾、個性外放，是班上閃閃發光的中心人物；他自小就把哥哥當偶像在崇拜，但自嘲個性古怪，當不來哥哥翻版，多半時間寧可在家把金庸全套武俠小說、《藍海策略》這類對於小學生而言艱澀的書讀完，「對我來說就是有趣的吸收，我很好奇所有沒看過的東西。」

林哲熹（右）從爸爸身上學到了對於藝術的追求。（翻攝自IG）林哲熹（右）從爸爸身上學到了對於藝術的追求。（翻攝自IG）林哲熹（右起）、老婆Cindy和爸媽及哥哥林頤原、嫂嫂葉芸希一起拍全家福。（林哲熹提供）林哲熹（右起）、老婆Cindy和爸媽及哥哥林頤原、嫂嫂葉芸希一起拍全家福。（林哲熹提供）

林哲熹提到哥哥從小玩音樂，他則因為喜歡色彩跟創造，愛搞美術創作，爸媽的教育方針開明，雖然內心希望兒子們像其他人一樣走傳統功成名就的路線，即使不理解兒子們對於未來的打算，依舊努力了解，認為他們做喜歡的事就好，曾對他說：「我雖然希望你們好好讀書，但也不能保證讀書未來出路一定會好，你們既然對美術、音樂這麼有興趣，就做做看吧！」

林哲熹高中時有著爆炸鬈髮，還有台LOMO相機很文青。（林哲熹提供）林哲熹高中時有著爆炸鬈髮，還有台LOMO相機很文青。（林哲熹提供）

★大二轉換跑道 降轉讀戲劇系

林哲熹的內心因此被養育得充滿好奇心，不斷探索這世界萬物的核心。他從國中、高中到大一都是唸美術班，但不像正統美術生僅在畫油畫、素描等，他會到創意市集賣自己手工彩繪的T恤，也學攝影、塗鴉，還探索類似teamLab的新媒體藝術創作。

林哲熹2014年當模特兒時，有一頭飄逸長髮。（林哲熹提供）林哲熹2014年當模特兒時，有一頭飄逸長髮。（林哲熹提供）

沒想到他的人生在大二時意外有了翻轉，他大學碰上戲劇系的朋友，也修了一些戲劇系的課程，眼神發光說：「戲劇圍繞著人在走，就是在認識自己，我覺得好有趣！」立刻降轉戲劇系，後來成了演員，是他之前從沒想過的職業。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中