被「性剝削影像」內幕嚇壞 張榕容籲關注數位足跡

張榕容昨出席家扶基金會「428兒保日」活動，呼籲關注「數位足跡」。（家扶基金會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張榕容昨出席家扶基金會「428兒保日」活動，呼籲關注「數位足跡」，記者會上心理分析師還原黃子佼「創意私房」事件的受害少女遭強迫拍攝性影像的過程，讓她驚訝不已，激動哽咽說：「原來我曝露在那麼多危險內！我跟孩子一樣都不知道很多事情。」並提醒大家不要亂傳照片給陌生人。

她和歌手老公紀佳松結婚12年，育有12歲女兒，夫妻倆的iPad都會連動女兒的社群軟體，讓女兒使用的電子設備也會設定「兒童不宜模式」，但顧及孩子隱私，不會時常查看女兒動態。她因為身為公眾人物，不敢追蹤女兒的社群帳號，「我的粉專是公開的，若去追蹤她，會擔心隱私曝露。」

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張榕容說有回女兒期中考結束想放鬆，但她阻止女兒使用網路，母女因此發生不愉快，最後由紀佳松調解，苦笑說：「女生跟女生比較難聊天，畢竟媽媽白羊座脾氣火爆，比較難溝通。」她強調孩子要使用網路前必須約法三章，且她會透過孩子感興趣的話題，讓她打開心房，得以了解孩子追蹤的朋友有哪些。

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