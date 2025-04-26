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曹佑寧喜曝王淨賀壽禮 搞怪同框放閃

曹佑寧分享王淨送上的生日禮。（翻攝自IG）曹佑寧分享王淨送上的生日禮。（翻攝自IG）

〔記者李紹綾／台北報導〕曹佑寧前天過31歲生日，在社群分享女友王淨「愛的禮物」，最後不忘加碼兩人的合照，讓眾人直喊：「好閃！」

王淨工作滿檔，前天出席活動時提到，因要拍戲無法替男友過生日，但她透露已將禮物已經送到男友手上，至於送了什麼禮物，她保密笑喊：「搞不好他今天晚上就PO出來了！」

曹佑寧（左）生日貼出與王淨一同慶生的合照。（翻攝自IG）曹佑寧（左）生日貼出與王淨一同慶生的合照。（翻攝自IG）

果不其然，曹佑寧立刻喜曝收到的「禮物們」，除了應景的豬腳麵線，焦點莫過於女友王淨的愛心，她精心送了手作禮品，一份掛滿兩人日常合照的風鈴及一束棕色永生花、2副螢光眼鏡，生日蛋糕上則是兩人剛領養的貓咪畫像。曹佑寧也分享了2隻貓咪及王淨愛犬「勘吉」的萌照，最後一張就是他與王淨戴上禮物中的螢光眼鏡，兩人在黑暗中搞怪合照，甜蜜指數爆表。

曹佑寧在貼文中寫道：「為什麼30y後每天感覺都在倍數前進，謝謝大家的生日祝福，都有收到了！謝謝大家！！祝福大家，身體健康，事事順利。」

王淨也在留言區寫下：「生日快樂，外星夥伴。」曹佑寧則回：「謝謝外星隊友。」一來一往的互動，讓人感受到兩人甜蜜的氣息。

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