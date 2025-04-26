〈人物專訪〉曹佑寧戲外「弟控」腦 誇劉修甫寶藏

曹佑寧（右）透露很欣賞劉修甫，對他在《你的孩子不是你的孩子》中的表現印象深刻。（記者王文麟攝）

記者廖俐惠／專訪

曹佑寧、劉修甫在電影《刺心切骨》中飾演兄弟檔，兩人在片中的愛恨糾葛，讓不少觀眾腦補「這是BL嗎？」戲外兩人也互相告白，曹佑寧稱本來就很喜歡劉修甫，還主動搜尋他的IG，大讚眼睛水汪汪的他是寶藏；劉修甫則稱曹佑寧是鄰家大哥哥，不會有前輩的氣場感，合作起來很舒服。

曹佑寧（右）、劉修甫在《刺心切骨》中飾演兄弟，兩人長相確實有點相像。（前景娛樂、劇匯文創提供）

《刺心切骨》詮釋暗黑兄長忘我投入 形容演戲是種紓壓按摩

丁寧在片中飾演母親一角，偏心劉修甫，為了積蓄演出能量，在戲外也刻意冷落曹佑寧，曹佑寧直言很成功，因為他真的吃醋了。他回憶起，以前打棒球時，只要表現好，教練就會送一個手套，對學生是個獎勵的同時，卻也激發其他人的上進心，「我會想說奇怪我打滿好的啊，為什麼他有我沒有，那我就會更加油！」不過他自爆5次也拿過3次，被現場眾人吐槽：「那你也拿了也很多啊！」

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曹佑寧在前天迎來31歲生日，他有感而發，在30歲前自己內心有所拉扯，「我真的喜歡拍戲、當演員嗎？」如今過了30歲大關，他現在能肯定的說「我很喜歡這份工作」，更加踏實且有動力。像是這次的作品，他也發現自己另外一面，因為他飾演的子涵個性低潮又陰鬱，讓他直呼演得非常過癮，甚至覺得自己變得很陌生，「這是我第一次看自己的戲，不知道這個人是誰。」

曹佑寧（左）、劉修甫在電影裡有著陰暗且複雜的情感。（前景娛樂、劇匯文創提供）

曹佑寧坦言，以前很容易激動，哭到發抖，長大後把這樣的情緒收起來，或許與他是體育出身，必須有著強大的抗壓能力有關，才會習慣選擇自己消化，笑說：「我也不知道哪一天會內傷。」如今，他越來越沉浸於演出當中，更形容演戲像是種按摩，是一種紓壓方式。劉修甫與他相反，會與親朋好友宣洩情緒，聊一聊或許有不同的想法。

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