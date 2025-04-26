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郭雪芙羞曝男友吹髮功 許願代言家電

郭雪芙圓夢代言髮品，發願想進攻家電。（記者王文麟攝）郭雪芙圓夢代言髮品，發願想進攻家電。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕郭雪芙出道17年，首次代言髮品，昨亮麗出席記者會，她羞曝男友曾主動幫她吹頭髮，但她覺得還是自己來比較快，眾人好奇男友的吹髮功力如何？她害羞不答，笑喊：「有乾就好了。」

工作滿檔的郭雪芙代言接不完，前兩週才出席保養品代言，昨又代言髮品，她透露接下來將投入台語劇《成功路上》宣傳，下半年預計進組拍電影，目前正籌備中。挑戰完台語劇，被問是否打算挑戰台語八點檔，她當場求饒說：「我可能沒有辦法，太辛苦了，有一次經驗就很不錯了。」

第一次代言髮品，郭雪芙心情相當開心，因為她對於髮品的選擇較嚴格，最在意毛躁及蓬鬆度，她說：「出道以來，一直幻想著有一天可以代言髮品，這次真的很幸運。」被問還想代言哪些產品？她許願家電類，像是冰箱、冷氣、除溼機、空氣清淨機都可以，遭疑有成家打算，她立刻澄清說：「覺得家裡滿空的，最近想換洗衣機，希望可以合作。」

談起洗髮，郭雪芙表示，出門前都會洗，倘若宅在家多天不出門，會撐個1、2天才洗，最高紀錄是3天，「3天我覺得不行了、好可怕，不洗頭會出油、出汗，洗頭髮真的非常重要。」

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