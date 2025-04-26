鄭宜農砸千萬打造圓缺 倔強唱出遭霸凌往事

鄭宜農自認有顆倔強的心，要繼續做喜歡的台語音樂。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后鄭宜農離開前夫楊大正的公司，自立門戶後發行了新專輯《圓缺》，昨天受訪表示：「要讓大家覺得，這個公司開得很值得。」更透露楊大正有誇讚新專輯有質感，還覺得很羨慕。

鄭宜農舉辦發片活動，她為了新專輯投入千萬製作費，招認是兩棟房子的頭期款，義無反顧拚了。難道前老闆楊大正以前沒有花這麼多預算？她聽了忍不住笑回：「我也不知道啊，我覺得也沒有花比較少啊！」

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鄭宜農3年前以台語專輯《水逆》獲得金曲獎最佳台語專輯、最佳台語女歌手雙料肯定，對於之前受到質疑，坦言壓力確實很大。慶幸有親友的鼓勵，讓對台語情有獨鍾的鄭宜農，決定要繼續做台語音樂，「可能我有倔強的心，我不能認輸，要做更好才行！」

鄭宜農的台語新專輯，以「圓缺」為主題延伸去探討人生際遇中的缺憾圓滿，新歌《真罕得想起來》也寫下了學生時期被霸凌的往事。

鄭宜農說：「大家在成長過程中，或多或少經歷了某種程度的暴力、不尊重，這主題在我心裡面存很久。」鄭宜農國一時被同學霸凌，「像是上廁所的時候會有水淋下來、桌子被推倒，學校就像是小型社會，我也不知道自己做了什麼事會被霸凌。」當時甚至怕到不敢去上廁所。

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