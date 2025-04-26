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娛樂 最新消息

（明星挑戰世壯運）吉董領軍閃亮之星揮棒 蕭煌奇比柔道 洋蔥拚拔河

玖壹壹的洋蔥認真備戰拔河項目。（翻攝自臉書）玖壹壹的洋蔥認真備戰拔河項目。（翻攝自臉書）

〔記者陽昕翰、李紹綾、林欣穎、廖俐惠／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會（世壯運）下月登場，有許多藝人都報名參賽，董事長樂團吉董與黃鐙輝、阿翔等人組隊打棒球；曾是柔道國手的蕭煌奇也要重返賽場，玖壹壹的洋蔥則報名了拔河項目，認真備戰中。

董事長樂團吉董（後排左四）、阿翔（左三）、梅賢治（前排左起）、阿Ben、馬國畢（右三）等熱愛棒球的藝人組成「閃亮之星，我們都愛短今！」棒球隊報名參戰世壯運。（民視提供）董事長樂團吉董（後排左四）、阿翔（左三）、梅賢治（前排左起）、阿Ben、馬國畢（右三）等熱愛棒球的藝人組成「閃亮之星，我們都愛短今！」棒球隊報名參戰世壯運。（民視提供）

台語歌王蕭煌奇前陣子練習柔道就摔傷，已被醫生警告「不能再摔了」，經紀人昨天回應，近期蕭煌奇為了休養身體，真的都沒有上場練習，下月仍會參加比賽，就是憑實力上陣。

董事長樂團吉董、阿翔、梅賢治、阿Ben、馬國畢等熱愛棒球的藝人組成「閃亮之星，我們都愛短今！」棒球隊報名參戰世壯運。（翻攝自IＧ）董事長樂團吉董、阿翔、梅賢治、阿Ben、馬國畢等熱愛棒球的藝人組成「閃亮之星，我們都愛短今！」棒球隊報名參戰世壯運。（翻攝自IＧ）

聲援洋蔥 健志當教練春風任領隊

蕭煌奇因為受傷近來都沒有練柔道，５月預定仍會上場。（好莉嗨提供）蕭煌奇因為受傷近來都沒有練柔道，５月預定仍會上場。（好莉嗨提供）

玖壹壹的洋蔥與健身房的好友報名拔河項目，受訪直呼緊張，「這是一個團隊比賽，所以每個人都要盡最大的努力，目前有增加重量訓練。」同團戰友健志已報名要當教練，春風則是擔任領隊，給予洋蔥精神上的支持。

王陽明組隊參加世壯運籃球賽，但因腳傷不確定是否上場。（翻攝自臉書）王陽明組隊參加世壯運籃球賽，但因腳傷不確定是否上場。（翻攝自臉書）

而董事長樂團吉董、阿翔、馬國畢、黃鐙輝、阿Ben、梅賢治等多位熱愛棒球的男藝人，組成了「閃亮之星，我們都愛短今」棒球隊，熱情報名參賽。

短今暖打氣 祝閃亮之星爭冠

阿翔分享隊名由來，「其實我們在一年前就報名了，那時候剛好遇到周思齊前輩的引退戰，他在引退感言中說了一句非常經典的名言『我們都愛短今』，當時大家想說世壯運主要是認英文隊名，中文隊名可以自由發揮，就覺得這個名字好玩又押韻。」

啦啦隊女神短也暖心打氣：「很謝謝大家把隊名融入我的名字，讓我備感榮幸，我也希望閃亮之星球隊可以一路過關斬將，打進冠軍賽，到時候我一定會到場邊為他們加油。」

馬國畢談到，台灣是亞洲地區第一個獲得世壯運主辦權的國家，意義非凡，「我希望大家能夠多多支持台灣的選手，為台灣加油！」

王陽明受傷籃球賽有變數 賈永婕出國放棄水球賽

而王陽明有報名籃球項目，不過因為2月在澳洲打球時不小心「翻船」，韌帶撕裂又兩處骨裂，經紀人透露，雖然已經康復，但恐怕難以負荷高強度的世壯運賽事，是否會上場仍是未知數。

另外，台北101董事長賈永婕去年宣布報名水球項目，今年2月還曬出練習照片，當時一起報名水球的隊友夏嘉璐還稱讚她第一次碰球就射門，會是隊上主力。

可惜的是，賈永婕昨天回應無法去參賽，「原本是要去參加水球的，但是因為行程撞到了國外行程，所以這次不能參加了。」

賈永婕透露，下月要去美國大聯盟為紐約大都會開球，她說隊友們都可以體諒她要去大聯盟投球，不忘告白水球隊的隊友們：「加油，又帥又美！」

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