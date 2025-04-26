李翊君卸麥改拿大聲公 夜市叫賣吸人潮

李翊君拿大聲公維持秩序。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰與蔡凡熙錄製三立、華視《我們這一攤2》，到全台十大知名夜市挑戰擺攤，本週在寧夏夜市迎來最終擺攤戰，邀來歌后李翊君驚喜助陣，澎恰恰、蔡昌憲的老婆小孩更驚喜探班，澎恰恰還親手送上豆花慰勞辛苦的攤主們，主動捲起袖子幫忙，被大家直呼是「最暖前輩」。

蔡凡熙（左起）、胡宇威、苗可麗、蔡昌憲、李翊君、禾浩辰本週迎來最終擺攤戰。（三立提供）

見排隊的人潮越來越多，李翊君機智地拿起大聲公維持秩序高喊：「美食值得等待！」而李翊君也透露自己平時鮮少有機會逛夜市，「並不是因為明星身分，而是工作時間太不固定，常常連吃飯都沒辦法準時，更別說有時間逛街。」

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不過幸好李翊君女兒愛逛夜市，每次都會幫她外帶回家，尤其是新奇創意料理，「每次吃到都會驚呼，怎麼又有新花樣！」透過這次擺攤她也被大家的認真打動，即便擺攤不是本業，卻連每個小細節都如此用心，「真的有被大家感動到。」

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