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頑童7月攻蛋 瘦子認票房壓力大 親回歌詞Ozi勾二嫂風波

頑童MJ116的新歌《無袂煞》掀話題，瘦子出席活動被媒體追問。（記者陳奕全攝）頑童MJ116的新歌《無袂煞》掀話題，瘦子出席活動被媒體追問。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕嘻哈男神瘦子昨天出席手機活動，頑童MJ116的新歌《無袂煞》掀話題，讓人狂猜是影射瘦子表哥、ØZI以及吳卓源的感情糾紛；對此，瘦子受訪表示：「就是歌啊，這是頑童（新專輯）第一首歌，我希望能拉出一些態度出來。」並未回應當事人到底是誰。

親回歌詞Ozi勾二嫂風波 自曝左擁右抱得肌腱炎

瘦子在《無袂煞》中高呼：「他不拜關二哥，Ozi他只勾二嫂。」連日來引起許多討論，瘦子露面親自回應：「頑童休息很長一段時間要找回狀態，創作可能需要刺激，如果有什麼想法講出來，希望大家會喜歡這首歌。」

面對現場記者的追問，品牌公關極力阻擋，瘦子也貼心幫腔，希望大家手下留情。現場有記者好奇追問：「這台手機打得出ØZI的『Ø』嗎」，瘦子愣了一下笑回：「我不太確定。」

瘦子受訪也分享奶爸日常，有兩個寶貝女兒的她，過著「左擁右抱」的生活，結果抱小孩得到了肌腱炎。至於老婆怎麼辦？他聽了笑喊：「老婆從後面熊抱啊，大家自己找飯吃。」

頑童MJ116相隔6年合體開唱，7月將在台北小巨蛋舉辦4場演唱會，瘦子坦言有票房壓力，「大家記得來我們演唱會，前兩個月就在動，畢竟真的太久，想盡辦法要給大家不一樣的東西。」更預告有機會力邀嘉賓，「有點補償心態，太久沒開演唱會。」

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