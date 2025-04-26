（人物專訪）「安納金」海登感動重返星戰宇宙 笑爆和10歲愛女比劃光劍

海登克里斯坦森出席星戰慶典時，和老朋友R2D2相見歡。（盧卡斯影業提供）

記者許世穎／東京專訪

「安納金」海登克里斯坦森近年重返星戰宇宙廣受粉絲歡迎，44歲的他日前出席於東京舉行的「星戰慶典」，受訪時坦言能參與《星際大戰》是人生最重要的轉捩點之一，言談中也不忘流露慈父柔情，分享曾與10歲女兒在客廳拿光劍比劃的甜蜜互動，「她和《星際大戰》都是我生命中最有意義的事」。

海登從2002年《星際大戰二部曲：複製人全面進攻》起飾演安納金，坦言本來就是星戰粉絲，「還沒演之前，就對光劍著迷，從沒想過美夢會成真。」雖然2005年演出《星際大戰三部曲：西斯大帝的復仇》後短暫離開星戰宇宙，但他強調對這個世界的熱情從未熄滅。

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海登克里斯坦森（左）將回歸《亞蘇卡》第二季，深入探討安納金內心的劇烈掙扎。（Disney+提供）

近年海登接連以《歐比王肯諾比》、《亞蘇卡》等影集回歸，尤其今年恰逢《西斯大帝的復仇》上映滿20周年，他感嘆時光飛逝，回憶當年的拍攝點滴仍記憶猶新，對於即將再度演出《亞蘇卡》第二季，他飾演的安納金將走向觀眾熟悉的「黑武士」達斯維達，「這一季將深入探討安納金內心的劇烈掙扎。」

海登感性表示，《星際大戰》陪伴他從年輕走向成熟，也成為他與影迷、老戰友們緊密聯繫的橋樑，「能在多年後重聚分享彼此的故事，真的很感動。」他也不忘提及當年接到錄取通知的喜悅，「那一刻我終於成為這個宇宙的一分子，這段經歷與成為父親一樣重要。」《亞蘇卡》第二季預計2026年於Disney+上線。

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