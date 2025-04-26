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娛樂 最新消息

（專題）讓小班找回愛情 導演揪安娜回歸 鬆口拍《會計師3》

導演蓋文歐康諾透露《會計師3》希望找安娜坎卓克（右）回歸，和班艾佛列克（左）再續情緣。（資料照，華納兄弟提供）導演蓋文歐康諾透露《會計師3》希望找安娜坎卓克（右）回歸，和班艾佛列克（左）再續情緣。（資料照，華納兄弟提供）

記者許世穎／專題報導

賣座電影續集《會計師2》正式上映，導演蓋文歐康諾也鬆口透露《會計師3》計畫，除了笑說希望讓「小班」班艾佛列克飾演的克里斯汀與弟弟布萊克斯頓展開一場公路旅行，更想找回首集女主角安娜坎卓克，「我們想要擺脫過去那種複雜的情節，這次會是一次全然不同的冒險。」

《會計師3》有望發展公路電影，其實班艾佛列克（右）和強柏恩瑟宣傳《會計師2》也曾一同開車上路。（翻攝自YouTube）《會計師3》有望發展公路電影，其實班艾佛列克（右）和強柏恩瑟宣傳《會計師2》也曾一同開車上路。（翻攝自YouTube）

歐康諾說最近還有傳簡訊跟安娜聯絡，「她說如果我們要拍，她百分之百願意回來！」他說希望讓小班飾演的克里斯汀真的找回愛情，並打破角色一貫的冷酷形象，在沒有明確情節推動的情況下自由發揮，尋找生活中的幽默與情感。

歐康諾形容：「這會是一部關於兄弟情誼、愛情，還有尋找自我的電影。」雖然目前尚未確定是否真的有望開拍、何時上映，但這部「無劇情負擔」的電影已讓影迷相當期待。

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