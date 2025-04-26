（專題）小班幽默即興爆金句 解凍冷酷殺神《會計師》

班艾佛列克回歸《會計師2》，再次扮演天才自閉症會計師「克里斯汀」。（達志影像）

記者許世穎／專題報導

「小班」班艾佛列克回歸賣座電影續集《會計師2》，再度化身天才會計師「克里斯汀」，相較9年前首集，展現人性化處境中的更多面貌，不僅有精準的報稅知識，更展現令人意想不到的幽默與人性，從相親活動到酒吧跳舞，這個「殺神會計師」變得更加真實，導演蓋文歐康諾更透露小班貢獻不少即興演出。

《會計師2》前天在台一上映就拿下票房冠軍，片中小班面對更複雜的局勢，還捲入一場人口販賣的陰謀，但他再度突破自我，讓影片雖有沉重議題，卻充滿意想不到的輕鬆時刻，像是他參加相親活動、和強柏恩瑟飾演的弟弟布萊克斯的逗趣互動，甚至大秀舞技，讓電影呈現出與前作截然不同的輕鬆感。

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班艾佛列克（中）主演《會計師2》在台一上映就拿下票房冠軍，電影調性比首集更輕鬆。（達志影像）

導演歐康諾指出，這一集的氛圍與前作大相逕庭，「我們想讓克里斯汀這個角色更有趣一些，不只是冷酷的殺手。小班對角色的理解非常深刻，完全能夠將角色的幽默和感性演繹出來。」其中小班即興發揮的場面，尤其是在相親聯誼時的即時報稅建議，無疑成為影片中的亮點。

片中輕鬆幽默的元素讓小班的角色更加立體和鮮明，並讓觀眾重新認識這個曾經只有冰冷外表的角色。導演歐康諾表示︰「小班真的讓這個角色變得有層次，也把最難演的部分做得很自然，我們完全沒有預料到這麼多即興的金句。」

班艾佛列克（右）和強柏恩瑟在《會計師2》聯手出擊，更有不少令人捧腹的互動。（達志影像）

此外，在酒吧跳舞的場景，小班更展現了他不為人知的一面，儘管他的舞步並不優雅，但那份輕鬆和真誠卻打破了角色的嚴肅性，讓觀眾感受到了與第一集截然不同的幽默氛圍。

這些無心插柳的瞬間成為電影的一大亮點，也顯示出小班在詮釋角色方面的成長和突破，讓這部電影不只是單純的動作爽片，而是一部充滿情感與幽默的電影。《會計師2》全台上映中。

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