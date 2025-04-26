晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專題）小班幽默即興爆金句 解凍冷酷殺神《會計師》

班艾佛列克回歸《會計師2》，再次扮演天才自閉症會計師「克里斯汀」。（達志影像）班艾佛列克回歸《會計師2》，再次扮演天才自閉症會計師「克里斯汀」。（達志影像）

記者許世穎／專題報導

「小班」班艾佛列克回歸賣座電影續集《會計師2》，再度化身天才會計師「克里斯汀」，相較9年前首集，展現人性化處境中的更多面貌，不僅有精準的報稅知識，更展現令人意想不到的幽默與人性，從相親活動到酒吧跳舞，這個「殺神會計師」變得更加真實，導演蓋文歐康諾更透露小班貢獻不少即興演出。

《會計師2》前天在台一上映就拿下票房冠軍，片中小班面對更複雜的局勢，還捲入一場人口販賣的陰謀，但他再度突破自我，讓影片雖有沉重議題，卻充滿意想不到的輕鬆時刻，像是他參加相親活動、和強柏恩瑟飾演的弟弟布萊克斯的逗趣互動，甚至大秀舞技，讓電影呈現出與前作截然不同的輕鬆感。

班艾佛列克（中）主演《會計師2》在台一上映就拿下票房冠軍，電影調性比首集更輕鬆。（達志影像）班艾佛列克（中）主演《會計師2》在台一上映就拿下票房冠軍，電影調性比首集更輕鬆。（達志影像）

導演歐康諾指出，這一集的氛圍與前作大相逕庭，「我們想讓克里斯汀這個角色更有趣一些，不只是冷酷的殺手。小班對角色的理解非常深刻，完全能夠將角色的幽默和感性演繹出來。」其中小班即興發揮的場面，尤其是在相親聯誼時的即時報稅建議，無疑成為影片中的亮點。

片中輕鬆幽默的元素讓小班的角色更加立體和鮮明，並讓觀眾重新認識這個曾經只有冰冷外表的角色。導演歐康諾表示︰「小班真的讓這個角色變得有層次，也把最難演的部分做得很自然，我們完全沒有預料到這麼多即興的金句。」

班艾佛列克（右）和強柏恩瑟在《會計師2》聯手出擊，更有不少令人捧腹的互動。（達志影像）班艾佛列克（右）和強柏恩瑟在《會計師2》聯手出擊，更有不少令人捧腹的互動。（達志影像）

此外，在酒吧跳舞的場景，小班更展現了他不為人知的一面，儘管他的舞步並不優雅，但那份輕鬆和真誠卻打破了角色的嚴肅性，讓觀眾感受到了與第一集截然不同的幽默氛圍。

這些無心插柳的瞬間成為電影的一大亮點，也顯示出小班在詮釋角色方面的成長和突破，讓這部電影不只是單純的動作爽片，而是一部充滿情感與幽默的電影。《會計師2》全台上映中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中