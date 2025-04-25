謝盈萱配對霍建華好緊張 一見秦漢想掉淚

謝盈萱（左）得知自己在《忘了我記得》的老公是霍建華來演，相當緊張。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕雙金影后謝盈萱參與劉若英編導的Netflix影集《忘了我記得》，開拍前得知爸爸是秦漢、老公是霍建華飾演後，相當緊張，還對劉若英自嘲：「如果妳找的兩位男生（秦漢、霍建華）都這麼帥，那女主角這樣合理嗎？」

謝盈萱（左）在《忘了我記得》是秦漢女兒，曝「一見他就哭」。（Netflix提供）

秦漢則誇謝盈萱拍戲時非常認真：「她真的很努力想把角色演好。」後來轉頭看了謝盈萱一眼，表示：「我不是拍妳馬屁啊！」引來謝盈萱哈哈大笑回道：「你怎麼知道我在想什麼？」她也真誠誇讚：「爸爸演戲也很認真，沒有人可以讓我看到他沒幾眼，眼淚就一直掉。」妙語如珠，展現戲裡戲外都像真正父女般的默契。

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秦漢所飾演的父親童心未泯、行為跳Tone，被謝盈萱戲稱是「外星人老爸」，她笑說：「戲裡面寫說他是相信外星人，他本人真的相信欸！」秦漢也坦言自己私下對UFO確實很感興趣。

霍建華在花絮中與謝盈萱對戲互動自然，還俏皮地偷在謝盈萱頭上比YEAH，他表示跟謝盈萱合作，對他來講是一個滿新的嘗試。

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