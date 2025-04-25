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邰智源宜蘭尋訪同根生 笑撂法德口音 拉邵大倫冬山逍遙划獨木舟

金曲樂團「A_Root同根生」在《來去恁兜洗魂舒》現場演出。（公視台語台提供）金曲樂團「A_Root同根生」在《來去恁兜洗魂舒》現場演出。（公視台語台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源、邵大倫主持公視台語台《來去恁兜洗魂舒》前往宜蘭冬山，拜訪曾入圍金曲獎最佳樂團的在地樂團「A_Root同根生」，其中團長楊智博分享創作初衷來自他的「中二魂」，笑說受到《鬼滅之刃》啟發，「我想寫每個鬼變成鬼之前的故事，那種悲傷很吸引我。」

邰智源（右）與邵大倫在宜蘭冬山稻田間划獨木舟。（公視台語台提供）邰智源（右）與邵大倫在宜蘭冬山稻田間划獨木舟。（公視台語台提供）

得知團員中有兩位曾留法、留德，邰智源即興模仿法語與德語口音唯妙唯肖讓全場一愣一愣。 邵大倫還忍不住笑問邰智源：「你怎麼什麼都會？」接著更搞笑出題，當場聲控邰桑切換語言模擬「法國人與德國人對話」，邰智源模仿到一半才爆笑吐槽：「為什麼我要聽你的啦！」讓大家笑到飆淚。

兩人這次造訪宜蘭冬山不只在「伯朗大道」划獨木舟、品嚐在地酒廠米酒，更走訪漁場抓鱘龍魚、體驗料理風味。節目更拜訪曾是年薪百萬工程師、決定回鄉接下茶園的青年游正福，分享他與父親從衝突到理解的轉折故事。好客的游正福更大方與主持人共浴泡湯、一起品茗，是節目開播以來首位一起「洗魂舒」的在地居民。

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