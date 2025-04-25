〈旅行充電星情好〉A-Lin火辣朝聖科切拉 嗨看卡卡表演

A-Lin再次去美國朝聖科切拉音樂節，每天的打扮都很辣。（翻攝自IG）

黃宣威尼斯搭貢多拉爽嗑海鮮 王海玲大阪逛世博

黃宣難忘與品牌創辦人在威尼斯一起搭船。（Crash Baggage提供）

〔記者陳慧玲、陽昕翰／台北報導〕最近多位歌手趁演出空檔或代言機會旅行充電，金曲歌后A-Lin第二度到美國朝聖科切拉音樂節，完整看到「Lady Gaga」女神卡卡的精采表演，直呼：「太好看了！」另外「Yellow」黃宣擔任行李箱代言人，日前造訪在義大利的品牌總部，大讚像是美食之旅。

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王海玲造訪日本四國，開心和草間彌生知名裝置藝術合影。（王海玲提供）

A-Lin穿梭不同舞台 直呼太值得了

A-Lin談到：「人生苦短，必須要Coachella！」上一次她去科切拉是看碧昂絲，這次和旗下歌手Verna同行，5天4夜瘋狂看表演，想看的幾乎都有看到，不過要穿梭不同舞台，笑說就像她的歌曲《一直走》一樣，真的要一直走。

受訪時A-Lin談到，因場地太大，6個場要看，有些演出可能頭或尾沒法看到，「但是Lady Gaga的就有看完全，Lisa跟Jennie的也有看，Green Day是我少女時代就有聽的樂團，整個太值得了！」她穿得太辣又帶明星光環，路過的男性觀眾還向她獻飛吻。

黃宣與行李箱品牌創辦人遊水鄉

趁代言機會，黃宣前往威尼斯旅行，難忘搭著貢多拉小船穿梭水鄉澤國，直呼感到身心舒暢，還透露跟品牌創辦人Francesco Pavia搭船時被嚇壞，「創辦人差點把行李箱丟進海裡，他真的太瘋了。」兩人皆有著藝術家不按牌理出牌的瘋狂性格，非常有話聊。

黃宣還大讚當地美食，「威尼斯的海鮮真的極推，像在嘴裡開演唱會。」特別提到一種名叫Baccala mantecato的魚醬，「可以沾著麵包吃，美味極了！」

王海玲日本探祕境 打卡南瓜裝置藝術

民歌手王海玲到日本四國和大阪旅行，談到：「這次旅行總共13天，是比較著重在人文藝術與祕境、美食，不但欣賞了瀨戶內海的藝術季，也欣賞了大阪的世界博覽會，在這兩大主題之間還去了一些觀光客比較少去的祕境，感受到大自然的美妙以及人文藝術的珍貴！」她很開心在直島打卡草間彌生的知名南瓜裝置藝術。

逛大阪世博時，王海玲一整天只排到參觀西班牙和阿拉伯館，很遺憾最想參觀的台灣館沒機會排到。

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