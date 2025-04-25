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娛樂 最新消息

余皓然步入更年期強心臟！ 曝王中平買700坪土地沒商量

余皓然進入更年期無不適症狀，笑稱身心狀況都很好。（記者潘少棠攝）余皓然進入更年期無不適症狀，笑稱身心狀況都很好。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕52歲的余皓然昨出席活動時大方分享，自己已正式進入更年期，「快50歲那陣子突然發現生理期沒來，去看婦產科才知道原來已經到了這階段。」不過她強調身體沒有任何不適，沒有盜汗、情緒起伏等困擾，醫生甚至說這是很好的現象，「其實我很開心，身心狀況都很好！」

余皓然提到雖然自己身材纖細，卻有三酸甘油脂和低密度膽固醇偏高的問題，所幸經過低劑量藥物控制，兩個月後指數就明顯下降，「這次健康檢查結果很漂亮！」

談起前陣子與老公王中平一同赴泰國看房，余皓然說最終還是沒有下手，因為自己「保守本性」發作，怎料老公動作比她還快，「我才猶豫一下，他的投資錢就被拿去買地了！」原來王中平與弟弟合資在苗栗買了一塊700坪的土地，事後她才從小叔的發文得知。

康橋國際學校日前舉辦單車環台活動，不料車隊騎經彰化埤頭鄉時突遭逆向駕駛衝撞，余皓然透露女兒韓菲過去也讀康橋，「她參加過校內的活動包括爬山、泳渡日月潭，但就只有環島沒跟到，她至今仍覺得是個遺憾。」

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