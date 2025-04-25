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賈永婕籲重懲毒駕！ 康橋學生繫蝴蝶結集氣

賈永婕呼籲重懲毒駕。（資料照）賈永婕呼籲重懲毒駕。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕賈永婕兒子就讀康橋國際學校，日前參加單車環島未料隊伍在彰化發生車禍，被逆向汽車衝撞，造成7名學生受傷，昨檢警查出該名駕駛是施用毐品後駕車，目前被以涉施用毒品、毒駕肇事並逃逸，涉公共危險、過失致重傷害等罪嫌羈押禁見中，對此賈永婕痛批毒駕可惡至極，呼籲嚴懲也盼有關單位思量吊銷吸毒者駕照。

賈永婕分享兒子傳來的照片，單車安全帽上都繫著代表受傷同學班級顏色的蝴蝶結。（翻攝自臉書）賈永婕分享兒子傳來的照片，單車安全帽上都繫著代表受傷同學班級顏色的蝴蝶結。（翻攝自臉書）

賈永婕兒子雖未受傷，但她仍相當不捨兒子及師生們留下陰影，她火大直呼：「何其無辜的孩子啊，原本騎在環島回家的路途中，現在要在加護病房中搏鬥。」雖然過程遇驚魂，但師生們會繼續完成環島，「他們會繼續進行，堅持下去，有交代他（兒子）要冷靜面對。」

賈永婕也說昨天有收到兒子傳來的照片，透露每一班的孩子都有屬於自己班級的緞帶顏色，兒子班是粉紅色，出事的班級是紫色，「昨天全部10年級的孩子決定多綁一條紫色的緞帶代表他們全數一起完成了環島。」孩子們的暖舉也讓賈永婕紅了眼眶。

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