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娛樂 最新消息

張世憶將軍老爸 飆戲朱軒洋惹哭劇組

張世（右）和朱軒洋演繹父子情，瞬間感染全場，惹哭劇組眾人。（伯樂影業提供）張世（右）和朱軒洋演繹父子情，瞬間感染全場，惹哭劇組眾人。（伯樂影業提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕張世、朱軒洋在電影《搜查瑠公圳》中飾演父子，兩人同為金馬最佳男配角同框飆戲，成為該片一大亮點。張世在戲外特別邀請朱軒洋到家中作客，分享自身經驗和故事，更不忘鞭策他身為演員要如何努力，讓朱軒洋有感而發：「我想就是因為有這樣的壓力，我才能全心全力的把角色詮釋好。」

張世（右）坦言電影裡朱軒洋（中）的叛逆個性，讓他彷彿看見年輕的自己，左為潘儀君。（伯樂影業提供）張世（右）坦言電影裡朱軒洋（中）的叛逆個性，讓他彷彿看見年輕的自己，左為潘儀君。（伯樂影業提供）

《搜查瑠公圳》角色反射父親形象 自悔年輕時太叛逆

飾演趙志昇將軍的張世，從小跟著將軍爸爸在軍隊中長大，坦言收到劇本時馬上就有畫面，「我從小是在軍隊長大的，對我父親所有一切非常清楚，《搜查瑠公圳》讓我有機會把我與父親生活的點滴重新回憶了一遍。」

朱軒洋（中）在《搜查瑠公圳》希望為父親洗刷冤屈。（伯樂影業提供）朱軒洋（中）在《搜查瑠公圳》希望為父親洗刷冤屈。（伯樂影業提供）

他在片中和飾演趙子午的兒子朱軒洋有不少衝突戲，張世笑說看到片中的朱軒洋，就像看到年輕時的自己，表示接拍電影是為了懷念父親，「看着朱軒洋的樣子，就想起了我年輕的時候，看到我自身年輕的時候有多麼的叛逆，多麼的不聽話。沒想到我父親離開這麼久，我依然對他懷念這麼深，就算是對他的一個紀念，以及對我自己的懺悔。」

朱軒洋透露電影開拍前其實相當緊張，因為張世本來就會講四川話，為了不當「拖油瓶」，他一直找老師複習，逼自己在短時間內上軌道。而片中的重頭戲緊扣張世和朱軒洋的父子之情，張世一哭瞬間感染全場，朱軒洋下戲後更是淚流不止，難以平復。電影將於5月22日上映。

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