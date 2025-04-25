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《星期三》8月驚悚回歸 奈落學院迎新災難

珍娜奧特嘉回歸《星期三》第2季，將面對毛骨悚然的超自然新謎團。（Netflix提供）珍娜奧特嘉回歸《星期三》第2季，將面對毛骨悚然的超自然新謎團。（Netflix提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕Netflix奇幻驚悚影集《星期三》暌違3年終於在昨天宣布第2季上線消息，並同時釋出正式前導預告。只見珍娜奧特嘉飾演的「星期三」即將返回奈落學院，在機場卻遲遲過不了安檢，原來她身上暗藏手指虎、電擊棒和多把大刀等武器，還有她的好夥伴「小手」也在行李中，不改黑色幽默風格。

愛瑪梅耶斯（左）也回歸《星期三》第2季，繼續演出星期三的朋友伊妮辛克萊。（Netflix提供）愛瑪梅耶斯（左）也回歸《星期三》第2季，繼續演出星期三的朋友伊妮辛克萊。（Netflix提供）

第2季一樣由鬼才導演提姆波頓擔任監製與執導，除了珍娜還包括凱薩琳麗塔瓊絲、路易古茲曼等原班人馬一同回歸，還有最近因演出《MINECRAFT麥塊電影》收穫不少新粉絲的愛瑪梅耶斯也再次參與演出。

充滿暗黑、懸疑以及屬於星期三式的歡笑與幽默即將回歸奈落學院，學院裡將有許多新的敵人和災難，以及一場令人毛骨悚然的超自然新謎團。《星期三》第2季第1部將於8月6日於Netflix上線；第2部預計9月3日接力登場。

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