《復活劫》影后超級催淚彈 對戲人偶現場哭成一片

坎城影后蕾娜特萊茵斯薇在《復活劫》抱冰冷人偶上演一場伴兒屍的戲，讓現場工作人員哭翻。（海鵬提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕坎城影后蕾娜特萊茵斯薇最近在新片《復活劫》飾演單親媽媽安娜，在兒子身亡後人生渾渾噩噩，卻在某日遇到奧斯陸大停電，整座城市死屍大復活，心愛的兒子竟也死而復生。

37歲的蕾娜特畢業於奧斯陸藝術學院，早年活躍於劇場時，精湛演技除曾獲影后伊莎貝雨蓓大讚，更讓挪威導演尤沃金提爾眼睛一亮，合作包括《八月三十一日，我在奧斯陸》、《世界上最爛的人》等片，更以《世界上最爛的人》榮登坎城影后，還隨該片前進好萊塢。

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片中蕾娜特的第一場母子對手戲就很震撼人心，當她回家推門而入，見到的竟是毫無血色、半人半屍模樣的兒子，她當場情緒潰堤、淚如雨下。而事實上蕾娜特演出《復活劫》從未見過飾演她兒子的童星魯德，與她演出該場對手戲的「兒子」其實是一尊人偶，面對假人她仍母愛大爆發，展現動人情緒，讓工作人員當場看了也頻頻拭淚。《復活劫》將於4月30日全台上映。

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