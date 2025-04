ATEEZ迎來出道7週年,推出首部紀實演唱會電影。(采昌提供)

〔記者鍾志均/綜合報導〕韓國人氣男團ATEEZ今年迎接出道7週年,推出首部紀實演唱會電影《ATEEZ [TOWARDS THE LIGHT: WILL TO POWER]》,收錄多首夯曲和成員們的精彩表演,展現爆發力十足的音樂能量。

該團由弘中、星化、潤浩、呂尚、傘、旼琦、友榮、鍾浩組成,出道以來以獨特世界觀與炸裂舞台魅力迅速竄紅;電影中可見氣勢磅礴的《WONDERLAND》、人氣代表作《Say My Name》等歌曲,讓觀眾能近距離感受8位成員的獨特魅力。

他們去年以專輯《GOLDEN HOUR:Part.2》二度拿下告示牌200大專輯榜冠軍,還成為第一個在一年內三度挺進英國專輯排行榜的K-POP男團,證明自身實力。此外,台灣片商這次特別推出2D、ScreenX、4DX共3種版本,為粉絲帶來全新體驗,電影將於5月9日在台上映。

